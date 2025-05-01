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Квартиры с гаражом в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
117
Колодищанский сельский Совет
87
Ждановичский сельский Совет
30
Лесной
15
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-комнатная квартира в агрогородке Колодищи с развитой инфраструктурой. Это идеаль…
$42,000
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Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
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Квартира в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продам 2/3 доли жилого дома с участком 12,677 сот в д.Кайково , Михановичского с/с, в 19 км …
$21,000
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Квартира в Цнянка, Беларусь
Квартира
Цнянка, Беларусь
Площадь 202 м²
Продается половина дома в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! 6 соток земли в частн…
$85,000
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