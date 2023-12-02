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Жильё в Грац, Австрия

15 объектов найдено
Дом в Грац, Австрия
Дом
Грац, Австрия
€561,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Проект достроен и готов к заселению.  С момента оформления сделки в квартиру можно засели…
€457,681
в месяц
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Квартира 2 спальни в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Общее описание: Построен жилой комплекс с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парки…
€348,591
в месяц
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Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Общее описание: Построен жилой проект с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парк…
€225,298
в месяц
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Квартира 2 спальни в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Недалеко от центра Граца строится новый жилой комплекс. Независимо от того, переезжаете ли в…
€242,761
в месяц
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Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
К вашему вниманию квартира На 7-ом этаже: Жилая площадь 32,21 м Балкон 7,52 м Веранда 3…
€162,500
в месяц
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Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Грац, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
€182,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Грац, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
€153,400
в месяц
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Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 7
Жизнь и инвестиции в Австрии - это жизнь и сотрудничество с экономически развитой страной, в…
€111,500
в месяц
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Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
€126,700
в месяц
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Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
€120,700
в месяц
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Дом 4 спальни в Грац, Австрия
Дом 4 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
€446,943
в месяц
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Квартира 3 спальни в Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
€311,742
в месяц
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Квартира 3 спальни в Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Надежные инвестиции в ваше Будущее! Грац второй по численности город в Австрии после Вены, Ч…
€195,900
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Грац, Австрия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Прекрасная квартира площадью 82 кв.м расположена в пригороде Граца, Австрия. Светлая квартир…
€299,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Грац, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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