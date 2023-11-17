Согласно рейтингу The Global Liveability Index 2023, Вена продолжает удерживать позиции самого пригодного для жизни города в Европе. Однако есть и такие города, которые по результатам 2023 года стали менее комфортны для жизни.

Австрийская Вена вот уже 2 года подряд продолжает оставаться лидером среди европейских городов по комфортности проживания. Все это благодаря высокому качеству образования и медицинских услуг, хорошо развитой инфраструктуры, стабильной экономике и большому количеству культурных мероприятий и развлечений. Вена оставила позади такие города, как Копенгаген, Мельбурн и Сидней. При этом Мельбурн и Сидней в этом году поднялись выше, и заняли третье и четвертое место соответственно.

Как сообщает Economist Intelligence, города Азиатско-Тихоокеанского региона добились одних из самых больших успехов, занимая 8 из 10 первых строчек рейтинга. При этом города Западной Европы опустились в рейтинге на фоне роста забастовок рабочих и гражданских беспорядков.

В целом же в каждом городе оценивались такие категории, как уровень здравоохранения, качество образования, культуры, развлечений и инфраструктуры. Средний показатель индекса в настоящее время достиг 76,2 из 100, по сравнению с 73,2 год назад. Заметнее всего выросли показатели в области здравоохранения.

Итак, вот ТОП-5 городов для комфортной жизни в Европе:

Вена (Австрия) Копенгаген (Дания) Мельбурн (Австралия) Сидней (Австралия) Ванкувер (Канада)

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