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Жильё в Тульне, Австрия

Клостернойбург
4
5 объектов найдено
Квартира в Sankt Andra Wordern, Австрия
Квартира
Sankt Andra Wordern, Австрия
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Kritzendorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Kritzendorf, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этот привлекательный DG-Maisonette был отремонтирован в 2024 году с любовью к деталям. Он ра…
$657,784
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Вилла 7 комнат в Kierling, Австрия
Вилла 7 комнат
Kierling, Австрия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Unique new modern villa with swimming pool in Klosterneuburg near Vienna!   This modern …
$4,64 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 5 комнат в Клостернойбург, Австрия
Дом 5 комнат
Клостернойбург, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
С большим вниманием к качеству и дизайну в строительстве, этот современный отдельно стоящий …
$2,18 млн
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Вилла 4 комнаты в Kierling, Австрия
Вилла 4 комнаты
Kierling, Австрия
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная жизнь на Эльберге в Клостернойбурге Этот живописный участок на популярном Эльб…
$1,11 млн
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