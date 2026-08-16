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Магазины в Австрии

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Вена
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4 объекта найдено
Магазин 1 000 м² в Himmelberg, Австрия
Магазин 1 000 м²
Himmelberg, Австрия
Площадь 1 000 м²
Предлагается к продаже работающий ресторан, расположенный в популярной и высокопосещаемой ча…
$889,238
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Три торговых помещения в 5-м районе Вены, доходность 5% в Вена, Австрия
Три торговых помещения в 5-м районе Вены, доходность 5%
Вена, Австрия
Арендаторы: по запросу Полезная площадь: около 200,0 м² Доход от аренды (чистый) в год: 51…
$1,16 млн
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Пакет Стрит ритейла в самом сердце Вены на Naschmarkt на границе с 1 районом Вены в Вена, Австрия
Пакет Стрит ритейла в самом сердце Вены на Naschmarkt на границе с 1 районом Вены
Вена, Австрия
Арендатор(ы): азиатская сеть супермаркетов, крупные ритейлеры чая, подземные парковки Торго…
$3,22 млн
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return в Вена, Австрия
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Вена, Австрия
Полезная площадь: около 780,00 м2 (+ 70 м2 подвал).Доход от аренды (нетто) в год: 127 000 ев…
$2,82 млн
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