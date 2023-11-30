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Коммерческая недвижимость в Австрии

Вена
15
Нижняя Австрия
6
27 объектов найдено
Инвестиционная в Вена, Австрия
Инвестиционная
Вена, Австрия
Площадь 1 802 м²
Внимание застройщика !!! Небольшой, несуществующий дом по интересам либо для застройки, либо…
€1,40 млн
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Офис 6 комнат в Вена, Австрия
Офис 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Площадь 334 м²
Этаж 5/2
Продается просторный пентхаус в 3-м районе Вены, рядом со станцией городской железной дороги…
€3,60 млн
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Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
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Коммерческая 1 ванная в Вена, Австрия
Коммерческая 1 ванная
Вена, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этот яркий, похожий на лофт подвальный объект благодаря высоте комнаты выше среднего и откры…
€139,000
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Офис 1 ванная в Вена, Австрия
Офис 1 ванная
Вена, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 6
Этот объект недвижимости расположен в 1 районе Вены. Он выходит на южную сторону и находится…
€1,32 млн
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Коммерческая в Tresdorf, Австрия
Коммерческая
Tresdorf, Австрия
Площадь 540 м²
Участок ок. 3039 м ² на продажу, состоящий из 5 смежных участков. Амбар имеет NFl ок. 200 m…
€694,000
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Офис в Вена, Австрия
Офис
Вена, Австрия
€550,000
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Коммерческая в Швехат, Австрия
Коммерческая
Швехат, Австрия
Площадь 2 м²
€800,000
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Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
€1,05 млн
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Инвестиционная в Бад-Фёслау, Австрия
Инвестиционная
Бад-Фёслау, Австрия
€2,60 млн
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Инвестиционная в Riegersburg, Австрия
Инвестиционная
Riegersburg, Австрия
€890,000
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Магазин в Вена, Австрия
Магазин
Вена, Австрия
Торговый центр на продажу в одном из крупнейших торговых районов Вены, с крупными и известны…
€14,00 млн
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Офис 3 комнаты под аренду в Вена, Австрия
Офис 3 комнаты под аренду
Вена, Австрия
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
€700,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Площадь 450 м²
Известный ресторан с 30-летней историей находится в самом центре культурной столицы Австрии.…
€2,90 млн
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Отель 77 комнат в Вена, Австрия
Отель 77 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 77
Площадь 3 591 м²
€20,00 млн
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Отель 77 комнат в Кицбюэль, Австрия
Отель 77 комнат
Кицбюэль, Австрия
Комнаты 77
Площадь 6 200 м²
€40,25 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом в Баден, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден, Австрия
Площадь 14 635 м²
Уникальный отель 1820 г строительства находится в сердце Бадена, одного из самых живописных …
€7,50 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Площадь 446 м²
Отличный магазин расположен в центре Вены, Австрия. Магазин, расположенный в 9-м районе Вены…
€1,000,000
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Коммерческая с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Вена, Австрия
Коммерческая с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Вена, Австрия
Площадь 76 м²
Кафе площадью 76 кв. м расположено на первом этаже неподалеку от пивоварни Оттакрингер в Вен…
€172,000
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Коммерческая в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой в Австрия
Коммерческая в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой
Австрия
 Проект жилой недвижимости в городе Лаксенбург, Австрия. Участок L-образной формы, площадь у…
€2,00 млн
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Коммерческая 40 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Австрия
Коммерческая 40 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Австрия
Количество спален 40
Площадь 5 400 м²
Красивый отель расположен на горнолыжном курорте Бад Гаштайн, Австрия. Отель состоит из 2 зд…
€5,00 млн
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Коммерческая с гаражом, в центре города, с интернетом в Вена, Австрия
Коммерческая с гаражом, в центре города, с интернетом
Вена, Австрия
Жилой проект расположен в 22 районе Вены недалеко от Старого Дуная, Австрия. Проект представ…
€1,20 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Уютное кафе расположено в самом центре Вены. Сдается в бессрочную аренду с правом передачи у…
€200,000
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Коммерческая 14 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Хайлигенблут, Австрия
Коммерческая 14 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Хайлигенблут, Австрия
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Этот прекрасный отель, построенный в 1928 году, расположился в чудесном месте, недалеко от ц…
€1,20 млн
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Коммерческая 38 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Баден, Австрия
Коммерческая 38 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден, Австрия
Количество спален 38
Площадь 2 800 м²
Шикарный отель расположен в одном из самых живописных регионов Австрии в Бадене. Регион Баде…
€7,00 млн
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Коммерческая 48 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Коммерческая 48 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Количество спален 48
Площадь 4 200 м²
Уникальный бутик-отель расположен в самом сердце Венского леса, Австрия. Отель расположен ря…
€2,50 млн
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Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Вена, Австрия
Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вена, Австрия
Количество спален 5
Площадь 241 м²
Апартаменты  расположены в центре Вены, в 6-ом районе, в 300 м от знаменитой торговой улицы …
€800,000
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