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Жильё в Грац-Умгебунг, Австрия

дома
7
8 объектов найдено
Дом 7 комнат в Weinitzen, Австрия
Дом 7 комнат
Weinitzen, Австрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
€1,80 млн
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Квартира 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
  Начало строительства: май 2020 г. Сдача объекта: ожидается в конце 2022 г. Цена для…
€271,399
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Дом 5 комнат в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 5
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в зеленом сердце Австрии - Штирия.   Жилая площадь 102,2 м Терасса 13,2 м …
€370,000
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Дом 5 комнат с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst & auml; tten стротся 19 солнечных…
€308,000
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Дом 4 комнаты с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Описание объекта В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся…
€296,499
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Дом 4 комнаты на тихой дороге, с Инвестиции, с Покупка недвижимости в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты на тихой дороге, с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся 19 солнечных домо…
€296,500
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Дом 5 комнат на тихой дороге, с Инвестиции, с Покупка недвижимости в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат на тихой дороге, с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Жилое пространство: 104,00 m² Размер участка 300,00 m² Пл…
€308,000
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Дом 4 комнаты новое здание, с садом, с камином в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты новое здание, с садом, с камином
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь: 94.00 м² Размер участка 160.00 м² Площадь террасы: 21 м², площадь балкона…
€272,497
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Параметры недвижимости в Грац-Умгебунг, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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