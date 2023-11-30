Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Бургенланд

Жильё в Бургенланд, Австрия

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира в Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
€99,000
Оставить заявку
Квартира в Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
€99,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гюссинг, Австрия
Квартира 3 комнаты
Гюссинг, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Если между островом Дунай и Дунайским каналом открывается новое жилое пространство, вы живет…
€135,000
Оставить заявку
Дом в Gemeinde Neusiedl am See, Австрия
Дом
Gemeinde Neusiedl am See, Австрия
Площадь 120 м²
5 Таунхаусы ПРОДАНЫ - готовы к строительству - с 115 до 127 кв.м (в зависимости от типа дома…
€398,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бургенланд, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти