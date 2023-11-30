Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Виллы

Виллы в Австрии

Вилла В архив
Очистить
17 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Привлекательный дом на одну семью недалеко от замка Хетцендорф Этот просторный дом для одно…
€849,000
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€2,50 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
Fontana Golf Club (FONTANA)Роскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гара…
€4,17 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Schalchen, Австрия
Вилла 8 комнат
Schalchen, Австрия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
В очень тихом и зеленом районе мы предлагаем на продажу этот ухоженный особняк с земельным у…
€390,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Вилла 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Обладая эксклюзивным правом продажи объекта, мы рады представить вашему вниманию новый совре…
€629,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Хёхст, Австрия
Вилла 4 комнаты
Хёхст, Австрия
Комнаты 4
Площадь 117 м²
На продажу выставлен жилой дом с офисом, расположенный в районе Штайр-Ланд в Верхней Австрии…
€385,000
Оставить заявку
Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Aschach an der Steyr, Австрия
Вилла 4 комнаты
Aschach an der Steyr, Австрия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Продается полностью меблированный дом с бассейном в тихой зеленой сельской местности. Дом н…
€330,000
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Gemeinde Edlitz, Австрия
Вилла 10 комнат
Gemeinde Edlitz, Австрия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Вилла 10 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
€10,00 млн
Оставить заявку
Вилла с двором, с гаражом в Брайтенфурт, Австрия
Вилла с двором, с гаражом
Брайтенфурт, Австрия
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…
€1,60 млн
Оставить заявку
Вилла 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Вилла 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 12
Площадь 500 м²
Роскошная вилла общей площадью 500 кв.м расположена в самом центре 18 района Вены, Австрия. …
€3,20 млн
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Вена, Австрия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Вена, Австрия
Площадь 3 м²
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
€3,50 млн
Оставить заявку
Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом в Вена, Австрия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом
Вена, Австрия
Площадь 3 м²
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
€3,50 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Количество спален 5
Площадь 850 м²
Дизайнерская вилла расположена в престижном 19 районе Вены, Австрия. Великолепная вилла в ст…
€9,80 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Вена, Австрия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Шикарная новая вилла с бассейном и садом расположена в пригороде Вены Stiftswald, Австрия. В…
€6,50 млн
Оставить заявку
Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 8
Площадь 940 м²
Прекрасная просторная вилла расположена в Вене, Австрия. На вилле общей площадью 940 кв.м 18…
€4,50 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Австрии

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти