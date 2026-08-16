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Виллы в Австрии

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12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
ОбервальтерсдорфРоскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гаражом в Фонта…
$4,60 млн
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Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в одном из самых престижных жилых районов 13-го венского муниципального ра…
$1,72 млн
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Вилла 8 комнат в Hinterbruhl, Австрия
Вилла 8 комнат
Hinterbruhl, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Улицы ГааднераЭксклюзивная вилла с частным лифтом в доме, бассейном и видом на зеленые зоны …
$2,76 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 9 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 9 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 9
Площадь 325 м²
Всего в 25 минутах от Вены вы сможете насладиться идеальным сочетанием тишины, природы и рос…
$4,07 млн
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Вилла в Engerwitzdorf, Австрия
Вилла
Engerwitzdorf, Австрия
Площадь 400 м²
Описание объекта: Продаётся земельный участок с существующим жилым домом, требующим ремонта…
$695,847
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Вилла в Баден, Австрия
Вилла
Баден, Австрия
Площадь 429 м²
Эта выдающаяся вилла, построенная в 2003–2004 годах по самым высоким стандартам качества, на…
$3,41 млн
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TekceTekce
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18 млн
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Вилла 7 комнат в Kierling, Австрия
Вилла 7 комнат
Kierling, Австрия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Unique new modern villa with swimming pool in Klosterneuburg near Vienna!   This modern …
$4,64 млн
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Вилла 25 комнат в Ufer, Австрия
Вилла 25 комнат
Ufer, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
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Вилла 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72 млн
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Вилла 8 комнат в Bezirk Vocklabruck, Австрия
Вилла 8 комнат
Bezirk Vocklabruck, Австрия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23 млн
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Вилла 4 комнаты в Kierling, Австрия
Вилла 4 комнаты
Kierling, Австрия
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная жизнь на Эльберге в Клостернойбурге Этот живописный участок на популярном Эльб…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

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