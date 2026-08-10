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Жилье в Bezirk Baden, Австрия

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дома
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7 объектов найдено
Квартира в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира
Обервальтерсдорф, Австрия
Площадь 70 м²
Место, где элегантность встречается с радостью жизни — и каждый день ощущается как отдых. Вс…
$673,891
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Вилла в Баден, Австрия
Вилла
Баден, Австрия
Площадь 429 м²
Эта выдающаяся вилла, построенная в 2003–2004 годах по самым высоким стандартам качества, на…
$3,41 млн
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Дом 5 комнат в Wienersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Wienersdorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Тихий, зеленый жилой район с очень хорошими связями. Всего около 25 минут до Вены – идеально…
$784,817
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
ОбервальтерсдорфРоскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гаражом в Фонта…
$4,60 млн
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Дом 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Дом 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Обервальтерсдорф, Гольф-клуб ФонтанаВилла с бассейном и большим участком – жизнь в сердце го…
$3,80 млн
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Вилла 9 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 9 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 9
Площадь 325 м²
Всего в 25 минутах от Вены вы сможете насладиться идеальным сочетанием тишины, природы и рос…
$4,07 млн
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Вилла 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

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