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Жильё в Bezirk Baden, Австрия

Баден
3
22 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Хайлигенкройц, Австрия
Дом 4 комнаты
Хайлигенкройц, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€395,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€308,298
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Дом 8 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Дом 8 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€495,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€336,423
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Квартира 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Гольфклуб ФонтанаКрасивая вилла в Фонтане! Этот очаровательный дом расположен в тихом жил…
€2,15 млн
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Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
Fontana Golf Club (FONTANA)Роскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гара…
€4,17 млн
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Дом 9 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Дом 9 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€424,814
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€549,366
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€288,209
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€336,423
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Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
€428,832
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€436,868
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€336,423
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Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
€477,045
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€469,010
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€497,134
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€489,099
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Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
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Вилла 10 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Вилла 10 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
€10,00 млн
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Дом с Spalni, под аренду в Баден, Австрия
Дом с Spalni, под аренду
Баден, Австрия
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
€1,89 млн
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Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Баден, Австрия
Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Баден, Австрия
Количество спален 7
Площадь 3 400 м²
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
€6,50 млн
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Типы недвижимости в Bezirk Baden

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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