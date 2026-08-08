Immotrading GmbH

Об агентстве

ImmoTrading (ИммоТрейдинг) – это австрийская компания, зарекомендовавшая себя в качестве надёжного партнера на рынке жилой недвижимости. Компания успешно работает с высококачественными объектами в Австрии, Венгрии и ОАЭ.

Наши клиенты и партнёры – это собственники жилья, индивидуальные и институциональные инвесторы, которые доверяют нам и пользуются услугами компании более 15 лет.

Нас отличает серьезный и цельный подход к делу. Благодаря многолетнему опыту работы на европейском рынке недвижимости, а также индивидуальному подходу к каждому клиенту мы предоставляем услуги высокого качества. Результатами нашей работы довольны даже наиболее взыскательные клиенты. Команда ImmoTrading владеет русским, английским, немецким и венгерским языками и будет рада быть Вам полезной, оказывая сопровождение в процессе покупки или продажи объектов жилой и коммерческой недвижимости на Вашем родном языке!