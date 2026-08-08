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Immotrading GmbH

Австрия, Wels
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 лет 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
immotrading.ru/
Об агентстве

ImmoTrading (ИммоТрейдинг) – это австрийская компания, зарекомендовавшая себя в качестве надёжного партнера на рынке жилой недвижимости. Компания успешно работает с высококачественными объектами в Австрии, Венгрии и ОАЭ.
Наши клиенты и партнёры – это собственники жилья, индивидуальные и институциональные инвесторы, которые доверяют нам и пользуются услугами компании более 15 лет.

Нас отличает серьезный и цельный подход к делу. Благодаря многолетнему опыту работы на европейском рынке недвижимости, а также индивидуальному подходу к каждому клиенту мы предоставляем услуги высокого качества. Результатами нашей работы довольны даже наиболее взыскательные клиенты. Команда ImmoTrading владеет русским, английским, немецким и венгерским языками и будет рада быть Вам полезной, оказывая сопровождение в процессе покупки или продажи объектов жилой и коммерческой недвижимости на Вашем родном языке!

Квартиры
Смотреть все 111 объектов
Квартира 4 комнаты в Rudum District, Йемен
Квартира 4 комнаты
Rudum District
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 3/2
Эта качественно отремонтированная двухуровневая квартира расположена на 3-м этаже ухоженного…
$300,878
Студия 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Студия 2 комнаты
Будапешт
Число комнат 2
Площадь 44 м²
На продажу предлагается отремонтированная 2-комнатная квартира площадью около 44 м², располо…
$206,947
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Продаётся светлая и уютная 2 комнатная квартира площадью 56 м² с террасой, расположенная на …
$307,930
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт
Число комнат 1
Площадь 35 м²
На продажу предлагается ухоженная квартира площадью около 35 м², расположенная в 7 районе Бу…
$196,483
Дома
Смотреть все 36 объектов
Бунгало 2 комнаты в Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Бунгало 2 комнаты
Нойзидль-ам-Зе
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Живите как в отпуске – прямо на берегу озера. В престижном яхтенном порту Segelhafen West в…
$634,228
Вилла в Баден, Австрия
Вилла
Баден
Площадь 429 м²
Эта выдающаяся вилла, построенная в 2003–2004 годах по самым высоким стандартам качества, на…
$3,41 млн
Вилла 3 комнаты в Sharurah, Саудовская Аравия
Вилла 3 комнаты
Sharurah
Число комнат 3
Площадь 103 м²
В деревеньке Поланы (по-немецки Polern), расположенной в 25 минутах езды от Капосвара, с нас…
$171,789
Вилла 4 комнаты в Kiteto, Танзания
Вилла 4 комнаты
Kiteto
Число комнат 4
Площадь 727 м²
Количество этажей 4
Этот роскошный жилой комплекс включает 53 уникальные виллы, расположенные на склоне холма, п…
$6,19 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 39 объектов
Офис 110 м² в Вена, Австрия
Офис 110 м²
Вена
Площадь 110 м²
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$773,247
Отель 435 м² в As Sulayyil, Саудовская Аравия
Отель 435 м²
As Sulayyil
Площадь 435 м²
Отель и ресторан «Палаццо» был открыт 14 лет назад в Сегеде. Он расположен в пяти минутах х…
$1,69 млн
Офис 36 м² в Вена, Австрия
Офис 36 м²
Вена
Площадь 36 м²
Этаж 1
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$254,281
Отель 600 м² в Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Отель 600 м²
Khabb wa ash Shaaf district
Площадь 600 м²
Вилла Фортуна расположена в жилом районе Хевиз на углу улиц Хуньяди и Фортуна, на 1022 м2. О…
$1,92 млн
Земельные участки
Смотреть все 19 объектов
Участок земли в Парндорф, Австрия
Участок земли
Парндорф
Площадь 870 м²
Место, где тишина, природа и качество жизни сливаются в гармонии. Этот уникальный участок у …
$685,886
Участок земли в Обервальтерсдорф, Австрия
Участок земли
Обервальтерсдорф
Площадь 900 м²
FONTANA – Эксклюзивные частные земельные участки у гольф парка возле Вены В престижном жило…
$1,70 млн
Участок земли в Yabuth District, Йемен
Участок земли
Yabuth District
Площадь 990 м²
Мы рады представить Вам этот живописный земельный участок в Вайдхофен-ан-дер-Иббс. Участок о…
$234,151
Участок земли в Kierling, Австрия
Участок земли
Kierling
Площадь 717 м²
Общее описание: Тип недвижимости: Участок под застройку Площадь участка: 717 м² Использован…
$1,39 млн
Наши агенты в Австрии
Ирина Бужак
Ирина Бужак
229 объектов
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Boerner Ihr Hausmakler GmbH
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