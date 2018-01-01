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Immotrading GmbH

Австрия, Kärntner Ring 5-71010 Wien, Austria (Австрия)
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Immotrading GmbH
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
immotrading.ru
Описание

ImmoTrading (ИммоТрейдинг) – это австрийская компания, зарекомендовавшая себя в качестве надёжного партнера на рынке жилой недвижимости. Компания успешно работает с высококачественными объектами в Австрии, Венгрии и ОАЭ.
Наши клиенты и партнёры – это собственники жилья, индивидуальные и институциональные инвесторы, которые доверяют нам и пользуются услугами компании более 15 лет.

Нас отличает серьезный и цельный подход к делу. Благодаря многолетнему опыту работы на европейском рынке недвижимости, а также индивидуальному подходу к каждому клиенту мы предоставляем услуги высокого качества. Результатами нашей работы довольны даже наиболее взыскательные клиенты. Команда ImmoTrading владеет русским, английским, немецким и венгерским языками и будет рада быть Вам полезной, оказывая сопровождение в процессе покупки или продажи объектов жилой и коммерческой недвижимости на Вашем родном языке!

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Нестандартное мышление и возможность предлагать нашим клиентам лучшую недвижимость на международном уровне является для нас ключевой задачей. Наше внимание уделяется недвижимости у моря. Мы особенно рады быть активными в Венеции и северной Италии, Турции, Канарских островах и Барселоне. Но мы также сотрудничаем с ведущими брокерами в Сен-Тропе, Париже и Нью-Йорке. Как ведущий член организации Who's Who of Luxury Real Estate (LRE), мы сотрудничаем с самыми лучшими брокерами в сфере роскоши по всему миру. Сравнение качества наших услуг с лучшими из лучших помогает нам двигаться вперед.
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