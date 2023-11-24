Здесь жил Моцарт. Замок с удивительной историей скоро поступит в продажу в Австрии
Последняя обитель Моцарта, замок, расположенный у подножия австрийского горнолыжного городка Земмеринг, . Он начнётся 1 декабря со стартовой ценой в 12 млн. евро.
Эта почти тысячелетняя резиденция, известная как Schloss Stuppach, датируется 1130 годом. Замок занимает впечатляющую площадь в 26,909 квадратных футов и располагается на 3,7 акрах земли. Всего здесь в общей сложности 50 комнат.
Среди особенностей и удобств:
- Кафельные и каменные полы с подогревом.
- Библиотека и домашний кинотеатр.
- Террасы/открытые пространства с панорамными видами.
- Часовня и подземелье.
- Захватывающий вид на горы.
Претерпев частичную реконструкцию в 15 и 17 веках, замок принимал таких выдающихся личностей, как Наполеон Бонапарт, Папа Пий VI, принцесса Изабелла Бурбон-Пармская.
Но, пожалуй, самый примечательный факт — именно в этих стенах Моцарт завершил свой знаменитый «Реквием» в 1792 году, шедевр, который сейчас считается одной из самых ценных рукописей в мире.
Замки в Австрии, которые можно купить уже сейчас
Тысячелетний замок в Клагенфурте (юг Австрии)
Этот исторический замок, расположенный в северной части Каринтии, Австрия, оценивается в 2,9 миллиона евро.
Каменные стены замка, возведённые примерно 1000 лет назад, перекликаются с историями прошлых веков. Замок расположен недалеко от озера Мильштеттерзее, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Альпы и живописное озеро.
Резиденция с жилой площадью 1400 квадратных метров сочетает в себе историческое очарование и современную роскошь. Здесь есть как просторные жилые комнаты и террасы, так и помещения в средневековом стиле, — например, ресторан на первом этаже.
Замок расположен в коммуне Мильстат-ам-Зее, всего в 1,5 км от одного из лучших полей для гольфа Каринтии с 18 лунками. На озере Мильштеттер-Зе, расположенном всего в 2,5 км, можно искупаться и заняться различными водными видами спорта. Для тех, кто ищет зимних приключений, доступны известные горнолыжные курорты Качберг, Мёлльталер-Глетчер и Бад-Клайнкирххайм.
Помимо прочего, замок обеспечивает также и практичность: он находится в 35 минутах езды от Фельдена и имеет доступ к основной инфраструктуре.
Большой замок XIX века в австрийской деревне
Этот замок 19-го века, расположенный на окраине небольшой деревни в Австрии, первоначально был построен в 1835 году. Капитальный ремонт здесь состоялся в 2008 году. Замок занимает площадь в 1000 квадратных метров и, как пишут продавцы, предлагает комфортабельное и роскошное проживание.
Всего в замке 21 комната, включая 5 ванных комнат, 4 полностью оборудованные кухни и просторные жилые помещения. В отдельном жилом блоке на первом этаже размещаются помещения для персонала, а в башне на втором этаже оборудована комната для гостей.
На бельэтаже главного здания расположены просторные залы для приемов, уютные гостиные и главные спальни. Очарования этому поместью, безусловно, добавляет спа-салон на первом этаже.
Резиденцию окружает парк площадью 16,000 квадратных метров, где есть центральная лужайка и древние дубы, создающие живописный пейзаж. Также на территории имеются собственный бассейн и большой пруд (130 кв. м), наполненный рыбой. Хотя часть парка принадлежит предыдущим владельцам, его плавная интеграция с нынешним объектом создает впечатление обширной и сплоченной зеленой зоны.
Кроме того, очаровательный деревянный садовый домик площадью около 100 кв. м служит местом для выращивания растений и хранения садового инвентаря. Причём, он полностью оснащен всеми коммуникациями.
Доступный на машине, замок предлагает как уединение, так и удобство, обеспечивая уединение в австрийской сельской местности без ущерба для современной инфраструктуры.
Цена этого замка — €1,99 млн.