Здесь жил Моцарт. Замок с удивительной историей скоро поступит в продажу в Австрии

Последняя обитель Моцарта, замок, расположенный у подножия австрийского горнолыжного городка Земмеринг, будет выставлен на аукцион . Он начнётся 1 декабря со стартовой ценой в 12 млн. евро.

Эта почти тысячелетняя резиденция, известная как Schloss Stuppach, датируется 1130 годом. Замок занимает впечатляющую площадь в 26,909 квадратных футов и располагается на 3,7 акрах земли. Всего здесь в общей сложности 50 комнат.

Среди особенностей и удобств:

Кафельные и каменные полы с подогревом.

Библиотека и домашний кинотеатр.

Террасы/открытые пространства с панорамными видами.

Часовня и подземелье.

Захватывающий вид на горы.

Претерпев частичную реконструкцию в 15 и 17 веках, замок принимал таких выдающихся личностей, как Наполеон Бонапарт, Папа Пий VI, принцесса Изабелла Бурбон-Пармская.

Но, пожалуй, самый примечательный факт — именно в этих стенах Моцарт завершил свой знаменитый «Реквием» в 1792 году, шедевр, который сейчас считается одной из самых ценных рукописей в мире.

Замки в Австрии, которые можно купить уже сейчас

Тысячелетний замок в Клагенфурте (юг Австрии)

Этот исторический замок, расположенный в северной части Каринтии, Австрия, оценивается в 2,9 миллиона евро.

Каменные стены замка, возведённые примерно 1000 лет назад, перекликаются с историями прошлых веков. Замок расположен недалеко от озера Мильштеттерзее, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Альпы и живописное озеро.

Резиденция с жилой площадью 1400 квадратных метров сочетает в себе историческое очарование и современную роскошь. Здесь есть как просторные жилые комнаты и террасы, так и помещения в средневековом стиле, — например, ресторан на первом этаже.

Замок расположен в коммуне Мильстат-ам-Зее, всего в 1,5 км от одного из лучших полей для гольфа Каринтии с 18 лунками. На озере Мильштеттер-Зе, расположенном всего в 2,5 км, можно искупаться и заняться различными водными видами спорта. Для тех, кто ищет зимних приключений, доступны известные горнолыжные курорты Качберг, Мёлльталер-Глетчер и Бад-Клайнкирххайм.

Помимо прочего, замок обеспечивает также и практичность: он находится в 35 минутах езды от Фельдена и имеет доступ к основной инфраструктуре.

Большой замок XIX века в австрийской деревне

Этот замок 19-го века, расположенный на окраине небольшой деревни в Австрии, первоначально был построен в 1835 году. Капитальный ремонт здесь состоялся в 2008 году. Замок занимает площадь в 1000 квадратных метров и, как пишут продавцы, предлагает комфортабельное и роскошное проживание.

Всего в замке 21 комната, включая 5 ванных комнат, 4 полностью оборудованные кухни и просторные жилые помещения. В отдельном жилом блоке на первом этаже размещаются помещения для персонала, а в башне на втором этаже оборудована комната для гостей.

На бельэтаже главного здания расположены просторные залы для приемов, уютные гостиные и главные спальни. Очарования этому поместью, безусловно, добавляет спа-салон на первом этаже.

Резиденцию окружает парк площадью 16,000 квадратных метров, где есть центральная лужайка и древние дубы, создающие живописный пейзаж. Также на территории имеются собственный бассейн и большой пруд (130 кв. м), наполненный рыбой. Хотя часть парка принадлежит предыдущим владельцам, его плавная интеграция с нынешним объектом создает впечатление обширной и сплоченной зеленой зоны.

Кроме того, очаровательный деревянный садовый домик площадью около 100 кв. м служит местом для выращивания растений и хранения садового инвентаря. Причём, он полностью оснащен всеми коммуникациями.

Доступный на машине, замок предлагает как уединение, так и удобство, обеспечивая уединение в австрийской сельской местности без ущерба для современной инфраструктуры.

Цена этого замка — €1,99 млн.