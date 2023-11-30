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Шале в Австрии

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9 объектов найдено
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Schladming, Австрия
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Schladming, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL CHALET - APARTMENT HOUSE ON THE SUNNY SIDE OF SCHLADMING WITH A FANTASTIC VIEW …
€1,26 млн
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Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Австрия
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Австрия
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Эксклюзивные шале на горнолыжном курорте Санкт-Ламбрехт, Австрия. Горнолыжный поселок состои…
€456,000
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Шале 3 спальни с гаражом, с сауной, с джакузи в Австрия
Шале 3 спальни с гаражом, с сауной, с джакузи
Австрия
Количество спален 3
Площадь 285 м²
Эксклюзивное шале с восхитительным панорамным видом расположено в Кицбюэле, Тироль. Интерьер…
€17,98 млн
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Шале 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Австрия
Шале 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Австрия
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Очаровательное шале, построенное, вероятно, в лучшем месте в долине Гаштайн на высоте более …
€2,40 млн
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Шале с гаражом, с сауной, с отоплением в Кицбюэль, Австрия
Шале с гаражом, с сауной, с отоплением
Кицбюэль, Австрия
Площадь 3 м²
Элегантное шале с панорамным видом на горы расположено всего в нескольких минутах от всемирн…
€5,90 млн
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Шале с гаражом, с тренажерным залом, с отоплением в Кицбюэль, Австрия
Шале с гаражом, с тренажерным залом, с отоплением
Кицбюэль, Австрия
Площадь 3 м²
Оригинальное шале расположено в прекрасном горнолыжном районе Вильдер Кайзер, всего в 10 кил…
€1,90 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Кицбюэль, Австрия
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Кицбюэль, Австрия
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Очаровательное шале, расположенное среди живописных гор, находится в коммуне Аурах-кицбюэль,…
€2,19 млн
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Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Вена, Австрия
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
€5,40 млн
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Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Баден, Австрия
Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Баден, Австрия
Количество спален 7
Площадь 3 400 м²
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
€6,50 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

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