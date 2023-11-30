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Земельные участки в Австрии

31 объект найдено
Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
€325,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
€325,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
€325,000
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Земельные участки в Штадтшлайнинг, Австрия
Земельные участки
Штадтшлайнинг, Австрия
Площадь 179 176 м²
€12,88 млн
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Земельные участки 4 комнаты в Вена, Австрия
Земельные участки 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 443 м²
€549,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 893 м²
€295,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 884 м²
€289,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 571 м²
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 563 м²
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 5 м²
€1,69 млн
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Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 2 м²
€395,000
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Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 1 м²
€299,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 3 м²
€1,49 млн
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 689 м²
€454,000
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Земельные участки в Gratkorn, Австрия
Земельные участки
Gratkorn, Австрия
€742,300
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Земельные участки в Gemeinde Haringsee, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Haringsee, Австрия
Площадь 1 м²
€197,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 741 м²
Этот участок под застройку, выходящий на юго-запад, продается в отличном месте поселения Бис…
€659,000
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Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
Площадь 326 м²
€349,000
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Земельные участки в Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
Земельные участки
Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
Площадь 892 м²
€298,000
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Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
Площадь 2 976 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 2976 м2, с проектом односемейного дома…
€1,45 млн
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Земельные участки в Гензерндорф, Австрия
Земельные участки
Гензерндорф, Австрия
Площадь 686 м²
Здания в Gänserndorf Stadt продаются. В настоящее время существует два участка площадью 686 …
€342,314
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Земельные участки в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Площадь 210 м²
КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ СО СТАРЫМ ЗАПАСОМ В ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Непосредственно на границе между Веной …
€760,000
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Земельные участки в Вена, Австрия
Земельные участки
Вена, Австрия
Площадь 625 м²
€399,000
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Земельные участки в Schoerfling am Attersee, Австрия
Земельные участки
Schoerfling am Attersee, Австрия
Площадь 296 м²
Общие сведения:Недвижимость расположена на красивом склоне холма Шёрфлинг и составляет около…
€990,000
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Земельные участки в Gemeinde Edlitz, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Edlitz, Австрия
Площадь 1 385 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
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Земельные участки в Greith, Австрия
Земельные участки
Greith, Австрия
€131,000
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Земельные участки в Kainbach bei Graz, Австрия
Земельные участки
Kainbach bei Graz, Австрия
€500,000
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Земельные участки с Kommunikacii provedeny в Инсбрук, Австрия
Земельные участки с Kommunikacii provedeny
Инсбрук, Австрия
Площадь 6 000 м²
Участок земли расположен в популярном районе рядом с Карвендельпарком на трассе Гармиш-Иннсб…
€550,000
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