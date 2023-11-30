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Австрия
Земельные участки
Земельные участки в Австрии
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31 объект найдено
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Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
370 м²
€325,000
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Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
370 м²
€325,000
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Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
370 м²
€325,000
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Земельные участки
Штадтшлайнинг, Австрия
179 176 м²
€12,88 млн
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Земельные участки 4 комнаты
Вена, Австрия
4
1
443 м²
€549,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
820 м²
€259,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
820 м²
€259,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
893 м²
€295,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
884 м²
€289,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
571 м²
€189,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
563 м²
€189,000
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Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
5 м²
€1,69 млн
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Земельные участки
Tresdorf, Австрия
2 м²
€395,000
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Земельные участки
Tresdorf, Австрия
1 м²
€299,000
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Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
3 м²
€1,49 млн
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Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
689 м²
€454,000
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Земельные участки
Gratkorn, Австрия
€742,300
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Земельные участки
Gemeinde Haringsee, Австрия
1 м²
€197,000
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Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
741 м²
Этот участок под застройку, выходящий на юго-запад, продается в отличном месте поселения Бис…
€659,000
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Земельные участки
Вена, Австрия
326 м²
€349,000
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Земельные участки
Gemeinde St Andrae-Woerdern, Австрия
892 м²
€298,000
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Земельные участки
Вена, Австрия
2 976 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 2976 м2, с проектом односемейного дома…
€1,45 млн
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Земельные участки
Гензерндорф, Австрия
686 м²
Здания в Gänserndorf Stadt продаются. В настоящее время существует два участка площадью 686 …
€342,314
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Земельные участки
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
210 м²
КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ СО СТАРЫМ ЗАПАСОМ В ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Непосредственно на границе между Веной …
€760,000
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Земельные участки
Вена, Австрия
625 м²
€399,000
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Земельные участки
Schoerfling am Attersee, Австрия
296 м²
Общие сведения:Недвижимость расположена на красивом склоне холма Шёрфлинг и составляет около…
€990,000
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Земельные участки
Gemeinde Edlitz, Австрия
1 385 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
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Земельные участки
Greith, Австрия
€131,000
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Земельные участки
Kainbach bei Graz, Австрия
€500,000
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Земельные участки с Kommunikacii provedeny
Инсбрук, Австрия
6 000 м²
Участок земли расположен в популярном районе рядом с Карвендельпарком на трассе Гармиш-Иннсб…
€550,000
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