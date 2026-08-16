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Земельные участки в Австрии

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13 объектов найдено
Участок земли в Обервальтерсдорф, Австрия
Участок земли
Обервальтерсдорф, Австрия
Площадь 900 м²
FONTANA – Эксклюзивные частные земельные участки у гольф парка возле Вены В престижном жило…
$1,70 млн
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Участок земли в Kierling, Австрия
Участок земли
Kierling, Австрия
Площадь 717 м²
Общее описание: Тип недвижимости: Участок под застройку Площадь участка: 717 м² Использован…
$1,39 млн
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Участок земли в Steinberg Dorfl, Австрия
Участок земли
Steinberg Dorfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
$91,382
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Участок земли в Pressbaum, Австрия
Участок земли
Pressbaum, Австрия
Площадь 826 932 м²
В основном плоский участок земли для строительства EF или полуотдельного дома продается. Иди…
$260,266
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Участок земли в Парндорф, Австрия
Участок земли
Парндорф, Австрия
Площадь 870 м²
Место, где тишина, природа и качество жизни сливаются в гармонии. Этот уникальный участок у …
$685,886
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Участок земли в Вена, Австрия
Участок земли
Вена, Австрия
Площадь 9 742 м²
Sonniger Baugrund в фантастическом курортном поселении в часе езды от Вены - чистое ощущение…
$91,382
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Участок земли в Engerwitzdorf, Австрия
Участок земли
Engerwitzdorf, Австрия
Площадь 1 540 м²
Описание объекта: Продаётся земельный участок с существующим жилым домом, требующим ремонта…
$695,847
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Участок земли в Pressbaum, Австрия
Участок земли
Pressbaum, Австрия
Площадь 825 272 м²
В основном плоский участок земли, слегка террасированный к востоку для строительства EF или …
$253,326
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Участок земли в Вена, Австрия
Участок земли
Вена, Австрия
Площадь 636 м²
Предложенное имущество будет выставлено на аукцион в рамках судебного письменного тендера (§…
$417,899
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Участок земли в Weidlingbach, Австрия
Участок земли
Weidlingbach, Австрия
Площадь 13 302 м²
Добро пожаловать в Вейдлингбах, один из самых востребованных жилых районов в идиллическом ок…
$144,592
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Участок земли в Dellach, Австрия
Участок земли
Dellach, Австрия
Число комнат 39
Площадь 7 013 м²
Инвесторы и операторы отелей, внимание! Мы представляем вам уникальную инвестицию в виде …
Цена по запросу
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Участок земли в Зальцбург, Австрия
Участок земли
Зальцбург, Австрия
Число комнат 20285
Общая площадь всех участков: приблизительно 25.508м2Достижимая полезная зона прим. 25 000 м2…
$6,83 млн
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Участок земли в Вена, Австрия
Участок земли
Вена, Австрия
Площадь 2 976 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 2976 м2, с проектом односемейного дома…
$1,51 млн
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