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Жильё в Bezirk Bregenz, Австрия

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Хёхст, Австрия
Вилла 4 комнаты
Хёхст, Австрия
Комнаты 4
Площадь 117 м²
На продажу выставлен жилой дом с офисом, расположенный в районе Штайр-Ланд в Верхней Австрии…
€385,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Bregenz, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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