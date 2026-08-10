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Жилье в Bezirk Bregenz, Австрия

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квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Шрёккен, Австрия
Квартира 5 комнат
Шрёккен, Австрия
Число комнат 5
Этаж 5/9
Шрёкен / Воральберг, Комната ЛехКвартира с настоящей второй резиденцией в австрийских Альпах…
$3,80 млн
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Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Количество этажей 7
Космический лехКвартира А0-14 Ориентация: северо-восток Квартира для инвесторов в австрийс…
$1,01 млн
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Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Космический лехКвартира для инвесторов A1/15 Квартира для инвесторов в австрийских Альпах в…
$1,15 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 7
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$774,275
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Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$606,675
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Параметры недвижимости в Bezirk Bregenz, Австрия

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