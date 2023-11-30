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Пентхаусы в Австрии

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6 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этот объект находится в самом сердце центра Вены, всего в нескольких минутах ходьбы от Штефа…
€2,78 млн
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Пентхаус 6 комнат в Вена, Австрия
Пентхаус 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Площадь 334 м²
Этаж 5/2
Продается просторный пентхаус в 3-м районе Вены, рядом со станцией городской железной дороги…
€3,60 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
€1,14 млн
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Пентхаус 1 спальня с кондиционером, в центре города, с интернетом в Австрия
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, в центре города, с интернетом
Австрия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Прекрасный пентхаус в жилом комплексе расположен в 6 районе Вены, Австрия
€549,000
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Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 405 м²
Этот великолепный пентхаус с роскошной обстановкой занимает 3 верхних этажа старинного, полн…
€3,90 млн
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Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Вена, Австрия
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 411 м²
Двухэтажный экслюзивный пентхаус с великолепным видом находится в престижном зелёном 19-ом р…
€3,99 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

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