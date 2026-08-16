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Пентхаусы в Австрии

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Вена
7
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9 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,15 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус в самом центре Вены! Рядом с двороцом Кобург!Роскошный пентхаус с бассейном, фитнес…
$9,02 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
360° панорамный пентхаус в посольском районе с подземной парковкой и фитнес-студией. Площадь…
$2,69 млн
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Пентхаус 5 комнат в Вена, Австрия
Пентхаус 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Стильный двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше в 1-м районе. Жилая площадь: ок…
$4,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Удивительный пентхаус в самом сердце Вены с видом на ратушу. Большая терраса 96M2 предлагает…
$6,71 млн
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Пентхаус в Scheifling, Австрия
Пентхаус
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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TekceTekce
Пентхаус 7 комнат в Вена, Австрия
Пентхаус 7 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Добро пожаловать в этом изысканном мезонете в самом сердце 3-го района. Этот исключительны…
$3,83 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 4/4
Новый эксклюзивный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом и бассейном, 19-й район. …
$2,58 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Супер-адрес в Вене в престижном 19-м районе!Новая современная резиденция с бассейном предлаг…
$2,63 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

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