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Жилье в Bezirk Modling, Австрия

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дома
4
6 объектов найдено
Дом 7 комнат в Maria Enzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Maria Enzersdorf, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Мария Энцерсдорф - это пригород с очень развитой инфраструктурой. Вилла расположена в 25 мин…
$2,29 млн
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Вилла 8 комнат в Hinterbruhl, Австрия
Вилла 8 комнат
Hinterbruhl, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Улицы ГааднераЭксклюзивная вилла с частным лифтом в доме, бассейном и видом на зеленые зоны …
$2,76 млн
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Дом 7 комнат в Giesshubl, Австрия
Дом 7 комнат
Giesshubl, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
Уникальное расположение в Гийсхьюбль: возвышенное, полностью тихое и с потрясающим видом на …
$4,97 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Perchtoldsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Perchtoldsdorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 2
Просторная 4-комнатная квартира с лоджией в тихом районе Перчтольдсдорфа Эта просторная и св…
$521,969
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Квартира 4 комнаты в Perchtoldsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Perchtoldsdorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Современная квартира в новом доме в Перхтольдсдорфе Квартира расположена на 1-м этаже дома …
$751,636
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Дом 5 комнат в Мёдлинг, Австрия
Дом 5 комнат
Мёдлинг, Австрия
Число комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Вилла была полностью отремонтирована Двойные двери и высокие светлые комнаты придают дому …
$1,60 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Modling, Австрия

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