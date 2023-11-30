Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Bezirk Moedling

Жильё в Bezirk Moedling, Австрия

Gemeinde Laxenburg
5
16 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€840,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€860,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
€4,75 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€2,50 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
€592,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 1/5
€986,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 5
€574,000
Оставить заявку
Вилла с двором, с гаражом в Брайтенфурт, Австрия
Вилла с двором, с гаражом
Брайтенфурт, Австрия
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…
€1,60 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Bezirk Moedling

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Bezirk Moedling, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти