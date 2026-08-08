Об агентстве

ROTH&SCHIELD – международное агентство недвижимости и инвестиционно-строительная компания с 30-летней историей. Наша компания занимается всем спектром операций с недвижимостью: покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов), аренда жилой недвижимости, продажа земельных участков, покупка и продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, промышленные помещения, продажа готового бизнеса), аренда коммерческой недвижимости в следующих странах: Австрия, Испания, Германия, Грузия, Турция, Украина, Венгрия, Франция, Чехия, Словакия. Список стран непрерывно растет. Мы поможем подобрать и купить для вас недвижимость в любой точке Европе на самых выгодных условиях. Наша цель – благополучие наших клиентов.