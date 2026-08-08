  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Atlanta

Atlanta

Австрия, Вена
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1992
На платформе
На платформе
5 лет 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

   ROTH&SCHIELD – международное агентство недвижимости и инвестиционно-строительная компания с 30-летней историей. Наша компания занимается всем спектром операций с недвижимостью: покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов), аренда жилой недвижимости, продажа земельных участков, покупка и продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, промышленные помещения, продажа готового бизнеса), аренда коммерческой недвижимости в следующих странах: Австрия, Испания, Германия, Грузия, Турция, Украина, Венгрия, Франция, Чехия, Словакия. Список стран непрерывно растет. Мы поможем подобрать и купить для вас недвижимость в любой точке Европе на самых выгодных условиях. Наша цель – благополучие наших клиентов.

Наши агенты в Австрии
Yuliia Haidan
Yuliia Haidan
2 объекта
Агентства рядом
Mario Moisi
Австрия, Вена
Жилая недвижимость 23 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 5
С 2012 года мы успешно работаем посредниками в сфере недвижимости, оказываем полную поддержку в ремонте и строительстве, предоставляя первоклассное обслуживание клиентам, пропитанное страстью к своей работе. Мы открываем новые горизонты, расставляем новые акценты, обращаем внимание на детали…
Оставить заявку
Crown Consulting
Австрия, Вена
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 47 Коммерческая недвижимость 2
Австрийская компания Crown Consulting — одна из немногих русскоязычных фирм в Австрии, которая окажет вам весь спектр услуг по подбору жилой или коммерческой недвижимости, кредитованию частной недвижимости и инвестиционных проектов, проконсультирует по инвестициям в Австрии, а также поможет …
Оставить заявку
Immotrading GmbH
Австрия, Wels
Жилая недвижимость 147 Коммерческая недвижимость 39 Долгосрочная аренда 24 Земельные участки 19
ImmoTrading (ИммоТрейдинг) – это австрийская компания, зарекомендовавшая себя в качестве надёжного партнера на рынке жилой недвижимости. Компания успешно работает с высококачественными объектами в Австрии, Венгрии и ОАЭ. Наши клиенты и партнёры – это собственники жилья, индивидуальные и инс…
Оставить заявку
Zelzer immobilien
Австрия, Грац
Жилая недвижимость 33
Агентство недвижимости Цельцер - это известная в Австрии риэлтерская компания в Австрии и Германии. Деятельность компании сосредоточена на оказание риэлтерских услуг, сопровождение в успешном приобретении недвижимости, консультации по стратегии инвестирования, сопровождение при выборе лучш…
Оставить заявку
Boerner Ihr Hausmakler GmbH
Австрия, Вена
Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
С 2006 года Boerner Ihr Hausmakler GmbH следит за просьбами многих клиентов и также заботится о них в секторе недвижимости.  Нестандартное мышление и возможность предлагать нашим клиентам лучшую недвижимость на международном уровне является для нас ключевой задачей. Наше внимание уделя…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти