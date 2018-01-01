Мы ваш надежный партнер, чтобы предложить вам индивидуальный подход в выборе выгодных инвестиционных возможностей по всей Австрии. Что определяет нас как компанию, так это наши индивидуальные и аналитически хорошо продуманные решения. Мы сформируем картину ваших жилищных или инвестиционных пожеланий и выполним их.

Для продавцов недвижимости мы разрабатываем стратегию того, как передать вашу недвижимость наиболее эффективным и прибыльным способом. Творческое мышление является основным требованием для нас. Например, мы рассчитываем, какой вариант использования вашего имущества достигнет самой высокой цены ( принцип наилучшего использования ). Таким образом, мы продали, среди прочего, заправочную станцию сети супермаркетов или многоквартирный дом с квартирами и офисами. В обоих случаях нам удалось достичь продажных цен выше ожиданий клиента.

Недвижимость в отеле - одна из наших сильных сторон, главным образом потому, что наш управляющий директор завершил магистерскую диссертацию в Оксфорде по гостиничному маркетингу и может дать отличные советы нашим клиентам в этой области. Помимо отелей, мы сосредоточены на посредничестве в сфере ухода за недвижимостью, включая помощь в проживании, а также элитную жилую недвижимость и жилые дома.

Хорошие сети в Австрии, наша открытость для других культур и многоязычие нашей команды помогают нам понять потребности наших международных клиентов и эффективно достичь их целей. Мы рады сделать их счастливыми, предоставляя индивидуальные межнациональные решения.