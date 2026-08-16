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Офисы в Австрии

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Вена
7
7 объектов найдено
Офис 279 м² в Вена, Австрия
Офис 279 м²
Вена, Австрия
Площадь 279 м²
Этаж 1
ТалиастрасеЭто представительство в ухоженном старом здании от 1899 года предлагает привлекат…
$967,943
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Офис 36 м² в Вена, Австрия
Офис 36 м²
Вена, Австрия
Площадь 36 м²
Этаж 1
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$254,281
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Офис 403 м² в Вена, Австрия
Офис 403 м²
Вена, Австрия
Площадь 403 м²
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$2,88 млн
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Офис 110 м² в Вена, Австрия
Офис 110 м²
Вена, Австрия
Площадь 110 м²
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$773,247
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Офис 103 м² в Вена, Австрия
Офис 103 м²
Вена, Австрия
Площадь 103 м²
Этаж 1
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$716,611
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district в Вена, Австрия
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Вена, Австрия
Офис страховой компании с высокой доходностью, Вена, 21-й район.Полезная площадь: около 235,…
$622,620
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TekceTekce
Офис 218 м² в Вена, Австрия
Офис 218 м²
Вена, Австрия
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
$858,349
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