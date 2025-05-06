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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Австрии

Грац
3
Штирия
10
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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Spar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5MinutenzuFußMittelschul…
$743
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Spar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5MinutenzuFußMittelschul…
$788
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 3 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
a shy; ne 3 - room apartment, top 6, plus k ü che, bath and toilet in the new condition.   T…
$602
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Австрия
Квартира 2 комнаты
Австрия
Число комнат 2
Количество этажей 3
Этот дом находится в очень центральном месте, потому что вы можете добраться до главного жел…
$696
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
DieImmobiliebefindetsichineinerzentralenLagemithervorragenderAnbindunganöffentlicheVerkehrsm…
$3,963
в месяц
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Top 5, Квартира с южной ориентацией и видом на сад в Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Top 5, Квартира с южной ориентацией и видом на сад
Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Эта южная 3-комнатная арендная квартира имеет площадь 65,14 м² и располагает красивой террас…
$678
в месяц
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Квартира 1 комната в Грац, Австрия
Квартира 1 комната
Грац, Австрия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Расположение в центре: Это означает, что квартира находится недалеко от основных удобств, та…
$557
в месяц
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Квартира 2 комнаты в St Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Spar = 230 м 2 минуты ходьбы Детский сад = 400 м 5 минут ходьбы Начальная школа: 400 м 5 мин…
$531
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
DieseImmobiliebefindetsichinNiederösterreich,imOrt2275Bernhardsthal.DerOrtliegtimnördlichenT…
$563
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Квартира 2 комнаты
Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Чистое выздоровление.Натуральная снежная пист и розетки. 5minute omittelschulebirkfeld = 7,2…
$722
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Altmunster, Австрия
Квартира 3 комнаты
Altmunster, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Квартира расположена в живописной деревне Альтмюнстер в востребованном районе Хохек. Полезн…
$2,770
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
1,5AutostundennachWienSpar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5M…
$702
в месяц
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Квартира в Австрия
Квартира
Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Расположен в центре Гейдорфа. До центра города Грац, а также супермаркетов, поставщиков услу…
$784
в месяц
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Квартира в Грац, Австрия
Квартира
Грац, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Расположен в центре Гейдорфа. До центра города Грац, а также супермаркетов, поставщиков услу…
$777
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Общая информация: - Жилая площадь 153 м2, - 4-комнатная квартира, 1 ванная комната, 1 госте…
$6,111
в месяц
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Top 9, тихая и светлая квартира в аренду в Санкт-Катрейн-ам-Хауэнштайн Top 9 в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Top 9, тихая и светлая квартира в аренду в Санкт-Катрейн-ам-Хауэнштайн Top 9
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Hauensteinhof: Первое заселение Вдумчивый дизайн и концепция пространства, адаптированные…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Очень хорошая структура. Экологическая Auva -Rightefürsie. Thiesemiettung с 97 м2 лежит -вве…
$924
в месяц
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