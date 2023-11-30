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Инвестиционная недвижимость в Австрии

коммерческая недвижимость
27
офисы
4
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционная в Вена, Австрия
Инвестиционная
Вена, Австрия
Площадь 1 802 м²
Внимание застройщика !!! Небольшой, несуществующий дом по интересам либо для застройки, либо…
€1,40 млн
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Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
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Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
€1,05 млн
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Инвестиционная в Бад-Фёслау, Австрия
Инвестиционная
Бад-Фёслау, Австрия
€2,60 млн
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Инвестиционная в Riegersburg, Австрия
Инвестиционная
Riegersburg, Австрия
€890,000
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