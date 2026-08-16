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Инвестиционная недвижимость в Австрии

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коммерческая недвижимость
73
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Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная 1 552 м² в Штайр, Австрия
Инвестиционная 1 552 м²
Штайр, Австрия
Площадь 1 552 м²
ТОП инвестиционных объектов - процентная ставка дома 100% арендована, нет пустоты - лучшее м…
$694,043
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Инвестиционная 215 м² в Вена, Австрия
Инвестиционная 215 м²
Вена, Австрия
Площадь 215 м²
После десятилетий семейной собственности этот многоквартирный дом, нуждающийся в ремонте, пр…
$580,659
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Historic Villa в Бад-Фёслау, Австрия
Historic Villa
Бад-Фёслау, Австрия
$2,83 млн
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