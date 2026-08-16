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Квартиры в Австрии

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172 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
ОписаниеЭтот кондоминиум имеет около 50 м2, состоит из 2 комнат плюс вспомогательные комнаты…
$404,001
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 6
Очень тихая, солнечная, безбарьерная, кондиционированная, низкоэнергетическая - кондоминиум …
$1,02 млн
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Рядом с ВотивкирхеЭтот впечатляющий старинный объект, расположенный рядом с 1-м районом Вены…
$3,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Рядом с ВотивкирхеНа границе с 1-м венским районом находится этот впечатляющий объект старин…
$4,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Бригиттенау, прямо рядом с Аугартеном, трамвайная линия 5 перед дверьюОтремонтированная квар…
$439,622
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Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,15 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -2
Квартира находится в тихом жилом районе в 13. Район Хитцин, недалеко от Дворцового парка Шён…
$335,501
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 4/6
Mexikoplatz, Vorgartenstraße, рядом с UNO-City и парком Пратер.Пентхаус-мезонет с кондиционе…
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
* Парк Тюркеншанс * Парк замка Пётцляйнсдорф * AKH Вена * Веерингер Straße * Школы и уни…
$2,49 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Этаж 1
ОттакрингСовременная 2-комнатная квартира в новостройке с балконом и частным садом Эта со…
$370,208
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартира расположена в одном из самых престижных районов Вены — в Вейбургассе в 1-м районе. …
$5,77 млн
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Этаж 4
Квартира расположена в Körösiestraße в популярном районе Гейдорф. Это место предлагает споко…
$179,700
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Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Количество этажей 7
Космический лехКвартира А0-14 Ориентация: северо-восток Квартира для инвесторов в австрийс…
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Квартира расположена в лучшем районе в Беатрисгассе в третьем районе Вены. Центр города, гор…
$3,46 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 582 м²
Отремонтированная старая квартира с солнечным садом в Оттакринге В высокой части недавно от…
$345,865
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Квартира в Бад-Зауэрбрун, Австрия
Квартира
Бад-Зауэрбрун, Австрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 770 м²
Бад Зауэрбрунн — это традиционный курорт, известный своими лечебными источниками и мероприят…
$1,73 млн
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Квартира 9 комнат в Вена, Австрия
Квартира 9 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 401 м²
Количество этажей 4
Отличная транспортная доступность: 2 минуты пешком до станции Unter Sankt Veit, U4. Развит…
$3,46 млн
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Квартира 6 комнат в Вена, Австрия
Квартира 6 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Порт КухельауэрРоскошная квартира с высокими потолками, террасой и видом на Дунай!!! Это …
$2,66 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -1/4
Квартира находится в отличном месте в самом сердце Döbling. Döblinger Hauptstraße является о…
$517,758
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
Добро пожаловать в квартиру, которая сочетает в себе всё, за что ценят жизнь в Вене: историч…
$726,972
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Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Площадь 105 м²
Этаж 3
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$728,170
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Квартира в Австрия
Квартира
Австрия
В непосредственной близости от Нойштифт ам Вальде вы сможете наслаждаться природой, при этом…
$2,14 млн
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Квартира в Грац, Австрия
Квартира
Грац, Австрия
Площадь 131 м²
Деловой район расположен в оживленном месте в Грисе, Грац. Благодаря высокой частоте прохода…
$138,376
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Этаж 1
ГринцингКвартира с садом и собственным бассейном в центре Гринцинга! Мы предлагаем вам ве…
$2,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Очень хорошее расположение с быстрым соединением с U6 Erlaaer Straße. Магазины, инфраструкту…
$485,898
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Квартира в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира
Обервальтерсдорф, Австрия
Площадь 70 м²
Место, где элегантность встречается с радостью жизни — и каждый день ощущается как отдых. Вс…
$673,891
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Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Площадь 1 904 м²
U3,WestbahnhofDieImmobilieisteinEckzinshausausderJahrhundertwende.DieStraßenfassadebeeindruc…
$14,88 млн
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Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Площадь 403 м²
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$2,88 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 652 м²
Эта первоклассная отремонтированная и полностью модернизированная квартира находится в желан…
$896,472
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/6
Между Главной университетской клиникой Вены (AKH), площадью Циммерманнплац и детской больниц…
$808,887
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