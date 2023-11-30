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Квартиры в Австрии

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300 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом в Вена, Австрия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Fantastic Opportunity: Beautiful 70 m² Apartment with No Commission for Only 299,000 EUR! …
€299,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€840,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€860,000
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Квартира 1 ванная в Вена, Австрия
Квартира 1 ванная
Вена, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€950,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
€1,69 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 3
Рядом с дворцом Кобург. Близлежащий городской парк идеально подходит для проведения досуга.…
€4,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Швехат, Австрия
Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€179,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€430,000
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
ГринцингСолнечная квартира с садом и частным бассейном в центре Гринцинга! Эту красивую и…
€1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Опера, КарлскирхеУникальная квартира с патио в историческом доме в центре города. Квартира р…
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€1,29 млн
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 8 062 м²
€319,000
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Квартира в Tresdorf, Австрия
Квартира
Tresdorf, Австрия
€495,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 752 м²
€475,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
€467,000
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 082 м²
€700,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 532 м²
€219,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
€149,000
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Квартира в Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
€99,000
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Квартира 1 комната в Вена, Австрия
Квартира 1 комната
Вена, Австрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 292 м²
€105,000
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Дом расположен в 20 районе Вены, рядом с торговым центром Brigitta Passage. В нескольких м…
€299,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€427,500
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Квартира 2 ванных в Felixdorf, Австрия
Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
€502,000
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
€3,00 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

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