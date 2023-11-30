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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Вена, Австрия
3
1
70 м²
2/4
Fantastic Opportunity: Beautiful 70 m² Apartment with No Commission for Only 299,000 EUR! …
€299,000
1
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€840,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€750,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€750,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€860,000
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Квартира 1 ванная
Вена, Австрия
1
3
€950,000
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
2
2
€1,69 млн
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
4
187 м²
3
Рядом с дворцом Кобург. Близлежащий городской парк идеально подходит для проведения досуга.…
€4,00 млн
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Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
2
1
52 м²
€179,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
3
€430,000
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Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5
4
1
ГринцингСолнечная квартира с садом и частным бассейном в центре Гринцинга! Эту красивую и…
€1,89 млн
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
2
Опера, КарлскирхеУникальная квартира с патио в историческом доме в центре города. Квартира р…
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
1
€1,29 млн
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
8 062 м²
€319,000
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Квартира
Tresdorf, Австрия
€495,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
752 м²
€475,000
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
2
3
€467,000
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
2
1 082 м²
€700,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
532 м²
€219,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
432 м²
€149,000
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Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
9 742 м²
€99,000
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Квартира 1 комната
Вена, Австрия
1
1
292 м²
€105,000
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
3
Дом расположен в 20 районе Вены, рядом с торговым центром Brigitta Passage. В нескольких м…
€299,000
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
1
101 м²
€427,500
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Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
2
298 м²
€502,000
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Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5
3
331 м²
€3,00 млн
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Параметры недвижимости в Австрии
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