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Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
6
5
1 046 м²
€4,75 млн
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Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
3
2
54 м²
€355,000
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Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
3
2
54 м²
€355,000
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Дом
Вена, Австрия
82 м²
€239,000
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Дом
Вена, Австрия
82 м²
€239,000
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Дом
Вена, Австрия
82 м²
€239,000
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Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Schladming, Австрия
6
3
150 м²
2
BEAUTIFUL CHALET - APARTMENT HOUSE ON THE SUNNY SIDE OF SCHLADMING WITH A FANTASTIC VIEW …
€1,26 млн
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Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
2
1
43 м²
€289,000
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Дом 6 комнат
Вена, Австрия
6
2
185 м²
€1,35 млн
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
4
106 м²
€499,999
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Дом 4 комнаты
Хайлигенкройц, Австрия
4
2
136 м²
€395,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€500,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€600,000
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Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
70 м²
€399,000
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Дом 8 комнат
Вена, Австрия
8
4
295 м²
€1,39 млн
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Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
52 м²
€209,000
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Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
4
132 м²
Цена по запросу
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Дом 10 комнат
Бад-Ишль, Австрия
10
515 м²
€2,90 млн
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Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
9
2
2
€950,000
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Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
9
2
2
€950,000
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Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
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Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
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Дом 5 комнат
Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
5
2
161 м²
€599,000
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Дом 8 комнат
Пфафштеттен, Австрия
8
2
129 м²
€495,000
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Дом 10 комнат
Мурек, Австрия
10
2
€575,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Haugsdorf, Австрия
4
1
226 м²
€100,000
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Дом 5 комнат
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
5
2
123 м²
€592,000
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Дом
Gemeinde Stockerau, Австрия
90 м²
€379,000
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Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
5
141 м²
3
Привлекательный дом на одну семью недалеко от замка Хетцендорф Этот просторный дом для одно…
€849,000
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Дом 5 комнат
Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия
5
2
183 м²
€647,000
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