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Дома в Австрии

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104 объекта найдено
Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
€4,75 млн
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Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€355,000
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Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€355,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Schladming, Австрия
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Schladming, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL CHALET - APARTMENT HOUSE ON THE SUNNY SIDE OF SCHLADMING WITH A FANTASTIC VIEW …
€1,26 млн
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Дом 2 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€289,000
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Дом 6 комнат в Вена, Австрия
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€1,35 млн
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Площадь 106 м²
€499,999
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Дом 4 комнаты в Хайлигенкройц, Австрия
Дом 4 комнаты
Хайлигенкройц, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€395,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€500,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€600,000
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Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€399,000
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Дом 8 комнат в Вена, Австрия
Дом 8 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
€1,39 млн
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Дом в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 52 м²
€209,000
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Дом 4 комнаты в Вена, Австрия
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Бад-Ишль, Австрия
Дом 10 комнат
Бад-Ишль, Австрия
Комнаты 10
Площадь 515 м²
€2,90 млн
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Дом 9 комнат в Ebenzweier, Австрия
Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€950,000
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Дом 9 комнат в Ebenzweier, Австрия
Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€950,000
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Дом в Techelsberg am Woerther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
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Дом в Techelsberg am Woerther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
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Дом 5 комнат в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€599,000
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Дом 8 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Дом 8 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€495,000
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Дом 10 комнат в Мурек, Австрия
Дом 10 комнат
Мурек, Австрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
€575,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Haugsdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Haugsdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
€100,000
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Дом 5 комнат в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€592,000
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Дом в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом
Gemeinde Stockerau, Австрия
Площадь 90 м²
€379,000
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Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Привлекательный дом на одну семью недалеко от замка Хетцендорф Этот просторный дом для одно…
€849,000
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Дом 5 комнат в Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€647,000
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Параметры недвижимости в Австрии

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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