Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Австрии

;
Вена
9
Грац
3
Нижняя Австрия
24
Штирия
11
Показать больше
53 объекта найдено
Дом 5 спален в Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
UP UP
Дом 5 спален
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивный загородный дом с действующим туристическим бизнесом рядом с озером Клопайнер-Зе…
$681,812
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch
Дом 7 комнат в Кремз на Дунае, Австрия
Дом 7 комнат
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Исторический старый город находится в нескольких минутах ходьбы, очень хорошее транспортное …
$1,73 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 532 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$577,212
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
ОбервальтерсдорфРоскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гаражом в Фонта…
$4,60 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в одном из самых престижных жилых районов 13-го венского муниципального ра…
$1,72 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Giesshubl, Австрия
Дом 7 комнат
Giesshubl, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
Уникальное расположение в Гийсхьюбль: возвышенное, полностью тихое и с потрясающим видом на …
$4,97 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Weidlingbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Weidlingbach, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 802 м²
Добро пожаловать в Вейдлингбах, один из самых востребованных жилых районов в идиллическом ок…
$913,951
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
$924,363
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 682 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$519,375
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Markgrafneusiedl, Австрия
Дом 6 комнат
Markgrafneusiedl, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
📍 Поселение Баумгартен, 2282 Markgrafneusiedl Поселок Баумгартен расположен в муниципальном …
$2,65 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Spitz, Австрия
Дом 5 комнат
Spitz, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 692 м²
Погрузитесь в вечное очарование этого великолепного загородного дома в одном из самых востре…
$426,836
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Hinterbruhl, Австрия
Вилла 8 комнат
Hinterbruhl, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Улицы ГааднераЭксклюзивная вилла с частным лифтом в доме, бассейном и видом на зеленые зоны …
$2,76 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 042 м²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$403,702
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Gneixendorf, Австрия
Дом 5 комнат
Gneixendorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 492 м²
Продается эта недвижимость в живописном центре Гнейксендорфа (Кремс). Особенностью этого иму…
$276,460
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 9 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 9
Площадь 325 м²
Всего в 25 минутах от Вены вы сможете насладиться идеальным сочетанием тишины, природы и рос…
$4,07 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Вена, Австрия
Дом 8 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 652 м²
Добро пожаловать в свой новый дом в самом сердце Вены 1190 года – район, который очаровывает…
$4,51 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Weidlingbach, Австрия
Дом 5 комнат
Weidlingbach, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 062 м²
Добро пожаловать в Вейдлингбах, один из самых востребованных жилых районов в идиллическом ок…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Engerwitzdorf, Австрия
Вилла
Engerwitzdorf, Австрия
Площадь 400 м²
Описание объекта: Продаётся земельный участок с существующим жилым домом, требующим ремонта…
$695,847
Оставить заявку
Дом в Seiersberg Pirka, Австрия
Дом
Seiersberg Pirka, Австрия
Инвесторы смотрят! Привлекательный пакет апартаментов в Граце Хорошо связан в Сейерсберге, …
$2,19 млн
Оставить заявку
Шале 15 комнат в Notsch, Австрия
Шале 15 комнат
Notsch, Австрия
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 14 800 м²
Количество этажей 4
Шале Ле Дорф — эксклюзивный альпийский шале в сердце Каринтии (Австрия)В отличном месте на г…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Maria Enzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Maria Enzersdorf, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Мария Энцерсдорф - это пригород с очень развитой инфраструктурой. Вилла расположена в 25 мин…
$2,29 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Wienersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Wienersdorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Тихий, зеленый жилой район с очень хорошими связями. Всего около 25 минут до Вены – идеально…
$785,535
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Дом 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Обервальтерсдорф, Гольф-клуб ФонтанаВилла с бассейном и большим участком – жизнь в сердце го…
$3,81 млн
Оставить заявку
Дом в Seiersberg Pirka, Австрия
Дом
Seiersberg Pirka, Австрия
Инвесторы берегитесь! Привлекательный пакет апартаментов в Граце Хорошо связан в Сейерсберг…
$1,15 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Pressbaum, Австрия
Дом 5 комнат
Pressbaum, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 502 м²
Большой кирпичный дом с полностью развитой крышей тазобедренного сустава выставлен на продаж…
$807,403
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Проект новостройки рядом с U1 ОберляаЭЛЕГАНТНЫЙ Двухуровневый дом с частным садом и балконом…
$603,121
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 042 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$403,702
Оставить заявку
Вилла в Баден, Австрия
Вилла
Баден, Австрия
Площадь 429 м²
Эта выдающаяся вилла, построенная в 2003–2004 годах по самым высоким стандартам качества, на…
$3,41 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Вена, Австрия
Дом 7 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
MauerbachstraßeПоследняя цена продажи: 799 000 €!  Семейный дом с большим участком в зеленой…
$924,363
Оставить заявку
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Австрии

виллы

Параметры недвижимости в Австрии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти