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Жильё в Нижняя Австрия, Австрия

Gemeinde Gerasdorf bei Wien
22
Gemeinde Laxenburg
5
Gemeinde Stockerau
5
Gemeinde Tullnerbach
4
Швехат
4
Gemeinde Mauerbach
3
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
3
Баден
3
102 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€600,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€500,000
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 292 822 м²
Большая недвижимость площадью 29 282 м ² продается в очень популярном месте прямо в Иренента…
€2,00 млн
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Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
Число комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Вилла была полностью отремонтирована Двойные двери и высокие светлые комнаты придают дому…
€1,45 млн
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gemeinde Voesendorf, Австрия
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Voesendorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в Нижнюю Австрию! Эта эксклюзивная квартира расположена на первом этаже с…
€550,000
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Корнойбурге, Нижняя Австрия! Эта потрясающая вилла о…
€2,25 млн
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Дом 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gemeinde Glinzendorf, Австрия
Дом 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Glinzendorf, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
добро пожаловать в дом вашей мечты! Вы ищете недвижимость, которая позволит вам жить роскошн…
€1,50 млн
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 10 022 м²
Вновь созданный аппрокс. 1.002m ² большая недвижимость в очень популярном месте непосредстве…
€398,000
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 8 062 м²
Недавно созданная 806m ² большая недвижимость продается в очень популярном месте непосредств…
€319,000
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Дом 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Терниц, Австрия
Дом 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Терниц, Австрия
Число комнат 7
Площадь 5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
€639,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€296,245
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Квартира 2 комнаты в Кремз на Дунае, Австрия
Квартира 2 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 562 м²
You have always had your own apartment with a balcony in the student city "Krems a.d. Danube…
€295,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€840,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€860,000
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Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
Этот уникальный дом расположен на возвышенности, в тихом и спокойном месте в Гиссхюбле, над …
€4,75 млн
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Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
This solid brick house, completed in 2023, is for sale on its own property (approx. 200m²) w…
€355,000
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Квартира 2 комнаты в Швехат, Австрия
Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Это гарантированно произойдет с этой квартирой в центре Швехата. Всего в 5 минутах ходьбы вы…
€179,000
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Дом 2 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этот очаровательный летний дом (около 43 м²) расположен в саду Шайбенмайс на собственной тер…
€289,000
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Квартира в Tresdorf, Австрия
Квартира
Tresdorf, Австрия
Этот участок под застройку расположен в 2111 Тресдорфе в Нижней Австрии. Он выходит на север…
€495,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€499,999
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Дом 5 комнат в Хайлигенкройц, Австрия
Дом 5 комнат
Хайлигенкройц, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Индивидуальность с круглым зеленым видом 360-градусный тур: tour.ogulo.com/kA4r Зигенфельд…
€395,000
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Дом в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 52 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€209,000
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Квартира 2 ванных в Felixdorf, Австрия
Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
€502,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€308,298
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Типы недвижимости в Нижняя Австрия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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