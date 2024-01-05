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Realting.com
Австрия
Жилая
Нижняя Австрия
Жильё в Нижняя Австрия, Австрия
Gemeinde Gerasdorf bei Wien
22
Gemeinde Laxenburg
5
Gemeinde Stockerau
5
Gemeinde Tullnerbach
4
Швехат
4
Gemeinde Mauerbach
3
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn
3
Баден
3
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102 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€600,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€500,000
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
292 822 м²
Большая недвижимость площадью 29 282 м ² продается в очень популярном месте прямо в Иренента…
€2,00 млн
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Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5
520 м²
2
Вилла была полностью отремонтирована Двойные двери и высокие светлые комнаты придают дому…
€1,45 млн
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Voesendorf, Австрия
4
101 м²
1
Добро пожаловать в Нижнюю Австрию! Эта эксклюзивная квартира расположена на первом этаже с…
€550,000
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Korneuburg, Австрия
5
2
520 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Корнойбурге, Нижняя Австрия! Эта потрясающая вилла о…
€2,25 млн
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Дом 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Glinzendorf, Австрия
10
600 м²
добро пожаловать в дом вашей мечты! Вы ищете недвижимость, которая позволит вам жить роскошн…
€1,50 млн
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
10 022 м²
Вновь созданный аппрокс. 1.002m ² большая недвижимость в очень популярном месте непосредстве…
€398,000
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
8 062 м²
Недавно созданная 806m ² большая недвижимость продается в очень популярном месте непосредств…
€319,000
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Дом 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Терниц, Австрия
7
5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
€639,000
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Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€296,245
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Квартира 2 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
2
1
7 562 м²
You have always had your own apartment with a balcony in the student city "Krems a.d. Danube…
€295,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€840,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€750,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€750,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€860,000
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Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
6
5
1 046 м²
Этот уникальный дом расположен на возвышенности, в тихом и спокойном месте в Гиссхюбле, над …
€4,75 млн
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Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
3
2
54 м²
This solid brick house, completed in 2023, is for sale on its own property (approx. 200m²) w…
€355,000
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Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
2
1
52 м²
Это гарантированно произойдет с этой квартирой в центре Швехата. Всего в 5 минутах ходьбы вы…
€179,000
1
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Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
2
1
43 м²
Этот очаровательный летний дом (около 43 м²) расположен в саду Шайбенмайс на собственной тер…
€289,000
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Квартира
Tresdorf, Австрия
Этот участок под застройку расположен в 2111 Тресдорфе в Нижней Австрии. Он выходит на север…
€495,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
4
106 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€499,999
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Дом 5 комнат
Хайлигенкройц, Австрия
5
2
136 м²
Индивидуальность с круглым зеленым видом 360-градусный тур: tour.ogulo.com/kA4r Зигенфельд…
€395,000
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Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
52 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€209,000
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Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
2
298 м²
€502,000
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Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€308,298
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