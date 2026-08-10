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Жилье в Верхней Австрии, Австрия

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квартиры
8
дома
3
11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хайд, Австрия
Квартира 2 комнаты
Хайд, Австрия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
В Хайде предлагается на продажу 2‑комнатная квартира площадью около 52 м². Квартира располож…
$198,540
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Квартира 2 комнаты в St Florian am Inn, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Florian am Inn, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangegeben(Umkreisvon25km)Ka…
$391,602
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Квартира 3 комнаты в Altmunster, Австрия
Квартира 3 комнаты
Altmunster, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается безбарьерная квартира, 3 комнаты, с прекрасным видом на величественный Траунштайн.…
$405,361
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в St Florian am Inn, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Florian am Inn, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangegeben(Umkreisvon25km)Ka…
$530,077
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Квартира 2 комнаты в St Florian am Inn, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Florian am Inn, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangegeben(Umkreisvon25km)Ka…
$398,715
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Вилла в Engerwitzdorf, Австрия
Вилла
Engerwitzdorf, Австрия
Площадь 400 м²
Описание объекта: Продаётся земельный участок с существующим жилым домом, требующим ремонта…
$695,847
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Квартира 1 комната в Линц, Австрия
Квартира 1 комната
Линц, Австрия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
$227,130
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Вилла 25 комнат в Ufer, Австрия
Вилла 25 комнат
Ufer, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
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Вилла 8 комнат в Bezirk Vocklabruck, Австрия
Вилла 8 комнат
Bezirk Vocklabruck, Австрия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Aurolzmunster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmunster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Ощутите очарование и элегантность прошлых эпох, сочетающиеся с современным комфортом и стиле…
$489,230
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Квартира 2 комнаты в Aurolzmunster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmunster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Почувствуйте очарование и элегантность прошлых эпох, сочетающиеся с современным комфортом и …
$361,425
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Параметры недвижимости в Верхней Австрии, Австрия

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