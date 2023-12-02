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Жильё в Верхняя Австрия, Австрия

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12 объектов найдено
Дом 10 комнат в Бад-Ишль, Австрия
Дом 10 комнат
Бад-Ишль, Австрия
Комнаты 10
Площадь 530 м²
€2,90 млн
в месяц
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Дом 9 комнат в Ebenzweier, Австрия
Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€950,000
в месяц
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Дом 9 комнат в Ebenzweier, Австрия
Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€950,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Wels, Австрия
Квартира 3 комнаты
Wels, Австрия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1
Уникальная возможность: очаровательный мезонет на продажу в живописном Тальхайме недалеко от…
€220,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ebenzweier, Австрия
Квартира 3 комнаты
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается безбарьерная квартира, 3 комнаты, с прекрасным видом на величественный Траунштайн.…
€495,000
в месяц
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Дом 10 комнат в Waizenkirchen, Австрия
Дом 10 комнат
Waizenkirchen, Австрия
Комнаты 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: Предлагаемый здесь многоквартирный дом с большим потенциалом расположен в …
€450,000
в месяц
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Вилла 8 комнат в Schalchen, Австрия
Вилла 8 комнат
Schalchen, Австрия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
В очень тихом и зеленом районе мы предлагаем на продажу этот ухоженный особняк с земельным у…
€390,000
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Вилла 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Обладая эксклюзивным правом продажи объекта, мы рады представить вашему вниманию новый совре…
€629,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Леондинг, Австрия
Квартира 3 комнаты
Леондинг, Австрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Описание объекта: Жилая площадь объекта составляет около 75 м². В квартире 2 спальни, в одно…
€210,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Asten, Австрия
Квартира 3 комнаты
Asten, Австрия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Расположение: Квартира расположена в тихом жилом районе Астена. Здание было построено в 1993…
€199,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Линц, Австрия
Квартира 3 комнаты
Линц, Австрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Идеальная квартира для всех, кто ценит расположение, качество и комфорт: эта очень ухоженная…
€260,000
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Aschach an der Steyr, Австрия
Вилла 4 комнаты
Aschach an der Steyr, Австрия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Продается полностью меблированный дом с бассейном в тихой зеленой сельской местности. Дом н…
€330,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Верхняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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