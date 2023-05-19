Рынок жилья Вены заметно отстает от других крупных европейских столиц. Согласно данным, собранным Bloomberg, цены на жилье в австрийской столице снизились на 12,2% по сравнению с пиковыми значениями год назад, в то время как в Стокгольме снижение составило 6,4%. А вот, к примеру, Мадрид, Милан и Цюрих продемонстрировали рост в этот период.

Вот как, по данным Bloomberg, выглядят актуальные цены за квадрат в 9 ключевых европейских столицах:

Лондон — €8,346

Дублин — €5,467

Мадрид — €3,977

Милан — €5,213

Париж — €11,134

Вена — €7,084

Цюрих — €15,934

Стокгольм — €7,110

Берлин — €5,143

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Причин падения активности и цен на рынке недвижимости Вены несколько: 1) местный рынок аренды очень оживленный и является альтернативой собственности (все больше венских семей останавливаются в арендованных квартирах), 2) в городе за последнее время ввели более строгие правила ипотеки, которые усугубляют спад: объем новых жилищных кредитов, выданных австрийским домохозяйствам, упал более чем на 60% по сравнению с годом ранее.

В результате, в мае 2023 года цена за квадратный метр в среднем составляла €7,084. Эксперты ожидают сохранения вялого спроса, а также осторожности и медленной адаптации рынка.