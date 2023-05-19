В Вене — резкий спад на рынке жилья. Почему?
Рынок жилья Вены от других крупных европейских столиц. Согласно данным, собранным Bloomberg, цены на жилье в австрийской столице снизились на 12,2% по сравнению с пиковыми значениями год назад, в то время как в Стокгольме снижение составило 6,4%. А вот, к примеру, Мадрид, Милан и Цюрих продемонстрировали рост в этот период.
Вот как, по данным Bloomberg, выглядят актуальные цены за квадрат в 9 ключевых европейских столицах:
- Лондон — €8,346
- Дублин — €5,467
- Мадрид — €3,977
- Милан — €5,213
- Париж — €11,134
- Вена — €7,084
- Цюрих — €15,934
- Стокгольм — €7,110
- Берлин — €5,143
Причин падения активности и цен на рынке недвижимости Вены несколько: 1) местный рынок аренды очень оживленный и является альтернативой собственности (все больше венских семей останавливаются в арендованных квартирах), 2) в городе за последнее время ввели более строгие правила ипотеки, которые усугубляют спад: объем новых жилищных кредитов, выданных австрийским домохозяйствам, упал более чем на 60% по сравнению с годом ранее.
В результате, в мае 2023 года цена за квадратный метр в среднем составляла €7,084. Эксперты ожидают сохранения вялого спроса, а также осторожности и медленной адаптации рынка.