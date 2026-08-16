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Отели в Австрии

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22 объекта найдено
Отель 3 000 м² в Грац, Австрия
Отель 3 000 м²
Грац, Австрия
Число комнат 50
Площадь 3 000 м²
По соображениям конфиденциальности опубликованное местоположение не соответствует фактическо…
$4,38 млн
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Отель 700 м² в Kremsbrucke, Австрия
Отель 700 м²
Kremsbrucke, Австрия
Число комнат 18
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
На высоте 1530 м. прямой подъемник, BabyliftenundDe-kischlegen, предлагает, что единица древ…
$1,26 млн
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Отель 8 100 м² в Вена, Австрия
Отель 8 100 м²
Вена, Австрия
Число комнат 150
Площадь 8 100 м²
Отель с управляющей компанией с длительным договором аренды с центральным расположением в Ве…
$40,34 млн
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Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! в Katschberg, Австрия
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Австрия
Площадь 4 900 м²
Количество этажей 5
Идеальный 4**** звездочный отель в KATSCHBERGHÖHE - с постоянной модернизацией и модернизаци…
$9,40 млн
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Отель 1 200 м² в Bad Loipersdorf, Австрия
Отель 1 200 м²
Bad Loipersdorf, Австрия
Число комнат 20
Площадь 1 200 м²
RaumFürstenfeld,naheThermeLoipersdorfEntdeckenSiediesescharmante4-SterneBoutiqueHotelGarni,i…
Цена по запросу
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Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! в Katschberg, Австрия
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Австрия
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 6
Отлично 4**** Звезда превосходного горнолыжного курорта в регионе KATSCHBERGHÖHE.Этот фантас…
$18,80 млн
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TekceTekce
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See в Целль-ам-Зе, Австрия
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Целль-ам-Зе, Австрия
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 6
Уникальная возможность - суперпопулярный курорт Zell am See предлагает 245 номеров на продаж…
$27,03 млн
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! в Arzl im Pitztal, Австрия
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Австрия
Число комнат 33
Площадь 2 661 м²
Количество этажей 4
4-звездочный отель на продажу в Arzl im Pitztal, Австрия!Всего в нескольких километрах от Цу…
$3,41 млн
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Отель 2 650 м² в Krimml, Австрия
Отель 2 650 м²
Krimml, Австрия
Число комнат 37
Площадь 2 650 м²
Зиллерталь Арена Криммлерские водопады Национальный парк Высокие Тауэры Инсбрук Зальцбур…
$2,66 млн
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Отель 2 309 м² в Имст, Австрия
Отель 2 309 м²
Имст, Австрия
Число комнат 35
Площадь 2 309 м²
ТирольПродается исключительная историческая жемчужина недвижимости в самом сердце Тироля. Тр…
Цена по запросу
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! в Natters, Австрия
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Австрия
Площадь 1 075 м²
Количество этажей 4
Удивительный 3*** горнолыжный отель в Инсбруке!Отель предлагает 23 номера, общая площадь сос…
$3,76 млн
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Отель 2 000 м² в Доннерскирхен, Австрия
Отель 2 000 м²
Доннерскирхен, Австрия
Число комнат 46
Площадь 2 000 м²
Этаж 2
North Burgenland, Amrandeneusiedlersee Местоположение: Amrandeneusiedlersee5gehmdorfzumdorf…
$2,31 млн
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Отель 3 592 м² в Вена, Австрия
Отель 3 592 м²
Вена, Австрия
Число комнат 35
Площадь 3 592 м²
Этаж -2/4
14. Район ПензингХостел Nest Natur расположен в 14-м округе Пензин, прямо в Йозеф-Пальме-Пла…
$18,45 млн
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Отель 2 500 м² в Инсбрук, Австрия
Отель 2 500 м²
Инсбрук, Австрия
Число комнат 40
Площадь 2 500 м²
Тироль, Австрия – альпийское направление круглый год. Указанный почтовый индекс используется…
$6,80 млн
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4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! в Katschberg, Австрия
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Австрия
Площадь 4 900 м²
Количество этажей 5
Отличный отель в районе Качбергхохе с потенциалом для инвестиций и расширения!Текущая катего…
$10,58 млн
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Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** в Maurach, Австрия
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Австрия
Площадь 1 664 м²
Количество этажей 5
Выдающийся 4**** бутик-отель в долине Ахензее недалеко от Маурача.Отель построен только в 20…
$13,51 млн
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Отель 2 849 м² в Raabs an der Thaya, Австрия
Отель 2 849 м²
Raabs an der Thaya, Австрия
Число комнат 39
Площадь 2 849 м²
Количество этажей 3
RaabsanderThaya,NÖDasHotelliegtdirektanderFlußThaya,umgebenvondensanftenHügelnundderunberühr…
Цена по запросу
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Отель 6 200 м² в Кицбюэль, Австрия
Отель 6 200 м²
Кицбюэль, Австрия
Число комнат 77
Площадь 6 200 м²
$42,55 млн
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Отель 3 591 м² в Вена, Австрия
Отель 3 591 м²
Вена, Австрия
Число комнат 77
Площадь 3 591 м²
$21,16 млн
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Отель 3 850 м² в Доннерскирхен, Австрия
Отель 3 850 м²
Доннерскирхен, Австрия
Число комнат 46
Площадь 3 850 м²
Количество этажей 2
Location:   Amrandeiiedlersee 5gehmnutumdorfzentrum Airport-Wien-Schwechat-50km, 45-c…
$2,15 млн
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Очаровательный 4-звездочный бутик-отель Garni в термальном регионе Штирии. в Bad Loipersdorf, Австрия
Очаровательный 4-звездочный бутик-отель Garni в термальном регионе Штирии.
Bad Loipersdorf, Австрия
Число комнат 20
Площадь 7 560 м²
Откройте для себя этот очаровательный 4-звездочный бутик-отель Гарни, идиллически окруженный…
$2,32 млн
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Отель с высокой доходностью с центральным расположением в Вене в Вена, Австрия
Отель с высокой доходностью с центральным расположением в Вене
Вена, Австрия
Число комнат 150
Площадь 8 500 м²
Отель с управляющей компанией с длительным договором аренды с центральным расположением в Ве…
$41,19 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Типы недвижимости в Австрии

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