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Таунхаусы в Австрии

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с Avstriya в Bezirk Bludenz, Австрия
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с Avstriya
Bezirk Bludenz, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Что значит «туристическая  аренда »? В отличие от квартир для инвесторов, недвижимость с …
€329,000
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Таунхаус с кондиционером, с гаражом, в центре города в Вена, Австрия
Таунхаус с кондиционером, с гаражом, в центре города
Вена, Австрия
Площадь 5 м²
Новый таунхаус расположен в Вене, Дёблинг, Австрия. В светлом апартаменте в таунхаусе 5 боль…
€2,36 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

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