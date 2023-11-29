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Австрия
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Вена
Жильё в Вена, Австрия
квартиры
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дома
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239 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Вена, Австрия
3
1
70 м²
2/4
Fantastic Opportunity: Beautiful 70 m² Apartment with No Commission for Only 299,000 EUR! …
€299,000
1
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Дом
Вена, Австрия
82 м²
€239,000
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Дом
Вена, Австрия
82 м²
€239,000
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Дом
Вена, Австрия
82 м²
€239,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
3
€460,000
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Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5
4
1
ГринцингСолнечная квартира с садом и частным бассейном в центре Гринцинга! Эту красивую и…
€1,89 млн
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
2
Опера, КарлскирхеУникальная квартира с патио в историческом доме в центре города. Квартира р…
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
1
€1,29 млн
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Дом 6 комнат
Вена, Австрия
6
2
185 м²
€1,35 млн
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
752 м²
€475,000
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
662 м²
€450,000
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
2
3
€467,000
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
2
1 082 м²
Изысканная старая квартира в высоком 2-м.Подъемная палочка, которая была отремонтирована с б…
€700,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
532 м²
€219,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
432 м²
€149,000
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
582 м²
Топ отремонтированный старый дом с солнечным садом в Оттакринге На мезонине недавно отрем…
€349,000
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Квартира 1 комната
Вена, Австрия
1
1
332 м²
€95,000
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Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
70 м²
€399,000
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
3
Дом расположен в 20 районе Вены, рядом с торговым центром Brigitta Passage. В нескольких м…
€299,000
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
1
101 м²
€427,500
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Дом 8 комнат
Вена, Австрия
8
4
295 м²
€1,39 млн
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Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5
3
331 м²
€3,00 млн
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
2
1
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€1,42 млн
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
2
€7,10 млн
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
3
1. Район, городской паркОдин из трёх эксклюзивных пентхаусов в самом центре 1-го. Район! До…
€6,80 млн
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Квартира 1 комната
Вена, Австрия
1
1
332 м²
€95,000
1
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
€877,000
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Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4
2
1
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€1,75 млн
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
97 м²
2
Квартира расположена в 19-м районе в желаемом районе Нойштифт-ам-Вальде возле Венского лесаК…
€849,900
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
3
€375,000
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Параметры недвижимости в Вена, Австрия
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