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Жильё в Вена, Австрия

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239 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом в Вена, Австрия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Fantastic Opportunity: Beautiful 70 m² Apartment with No Commission for Only 299,000 EUR! …
€299,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€460,000
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
ГринцингСолнечная квартира с садом и частным бассейном в центре Гринцинга! Эту красивую и…
€1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Опера, КарлскирхеУникальная квартира с патио в историческом доме в центре города. Квартира р…
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€1,29 млн
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Дом 6 комнат в Вена, Австрия
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€1,35 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 752 м²
€475,000
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 662 м²
€450,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
€467,000
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 082 м²
Изысканная старая квартира в высоком 2-м.Подъемная палочка, которая была отремонтирована с б…
€700,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 532 м²
€219,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
€149,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 582 м²
Топ отремонтированный старый дом с солнечным садом в Оттакринге На мезонине недавно отрем…
€349,000
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Квартира 1 комната в Вена, Австрия
Квартира 1 комната
Вена, Австрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
€95,000
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Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€399,000
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Дом расположен в 20 районе Вены, рядом с торговым центром Brigitta Passage. В нескольких м…
€299,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€427,500
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Дом 8 комнат в Вена, Австрия
Дом 8 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
€1,39 млн
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
€3,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€1,42 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€7,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
1. Район, городской паркОдин из трёх эксклюзивных пентхаусов в самом центре 1-го. Район! До…
€6,80 млн
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Квартира 1 комната в Вена, Австрия
Квартира 1 комната
Вена, Австрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
€95,000
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
€877,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€1,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Квартира расположена в 19-м районе в желаемом районе Нойштифт-ам-Вальде возле Венского лесаК…
€849,900
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€375,000
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Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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