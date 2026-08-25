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Жилье в Вене, Австрия

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117 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
ОписаниеЭтот кондоминиум имеет около 50 м2, состоит из 2 комнат плюс вспомогательные комнаты…
$404 001
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 6
Очень тихая, солнечная, безбарьерная, кондиционированная, низкоэнергетическая - кондоминиум …
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 1/3
Между Pötzleinsdorferstraße и Krotenbachstraße находится этот экстравагантный оазис.PENTHOUS…
$4,20 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Тихое расположение в Unterbaumgarten в 14-м районе. Трамвай и автобус доступны пешком.УНТЕРБ…
$757 317
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартира расположена в одном из самых престижных районов Вены — в Вейбургассе в 1-м районе. …
$5,82 млн
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Квартира 9 комнат в Вена, Австрия
Квартира 9 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 401 м²
Количество этажей 4
Отличная транспортная доступность: 2 минуты пешком до станции Unter Sankt Veit, U4. Развит…
$3,49 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Площадь 1 904 м²
U3,WestbahnhofDieImmobilieisteinEckzinshausausderJahrhundertwende.DieStraßenfassadebeeindruc…
$14,88 млн
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Этаж 1
ГринцингКвартира с садом и собственным бассейном в центре Гринцинга! Мы предлагаем вам ве…
$2,22 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 652 м²
Эта первоклассная отремонтированная и полностью модернизированная квартира находится в желан…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в одном из самых престижных жилых районов 13-го венского муниципального ра…
$1,74 млн
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
Недвижимость расположена в тихом и престижном жилом районе с высоким качеством жизни.Кафе, р…
$2,92 млн
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Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Дом расположен в городе Вена, а точнее в 14-м районе Пенцинг. Он находится в непосредственно…
$402 580
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Этаж 1
ОттакрингСовременная 2-комнатная квартира в новостройке с балконом и частным садом Эта со…
$373 407
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот высококачественный новостройка расположен в непосредственной близости к парку Пётцляйнд…
$752 649
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Этаж 1/6
Между Главной университетской клиникой Вены (AKH), площадью Циммерманнплац и детской больниц…
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Очень хорошее расположение с быстрым соединением с U6 Erlaaer Straße. Магазины, инфраструкту…
$490 097
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Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
$932 351
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс рядом с U1 OberlaaЭЛЕГАНТНАЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В СПОКОЙНОМ ЖИЛОМРЕГИ…
$475 558
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
Добро пожаловать в квартиру, которая сочетает в себе всё, за что ценят жизнь в Вене: историч…
$726 972
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Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус в самом центре Вены! Рядом с двороцом Кобург!Роскошный пентхаус с бассейном, фитнес…
$9,10 млн
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Рядом с ВотивкирхеЭтот впечатляющий старинный объект, расположенный рядом с 1-м районом Вены…
$3,13 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Эксклюзивная квартира в 6-м районе - современная элегантность и удобство умного дома 6-й ра…
$488 302
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Квартира 6 комнат в Вена, Австрия
Квартира 6 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Порт КухельауэрРоскошная квартира с высокими потолками, террасой и видом на Дунай!!! Это …
$2,68 млн
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Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Площадь 139 м²
Этаж 1
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$947 776
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Квартира 1 комната в Вена, Австрия
Квартира 1 комната
Вена, Австрия
Число комнат 1
Этаж 1
Bahnhof Hütteldorf (U4) - между стадионом и парком Фердинанда ВольфаНебольшая отремонтирован…
$115 083
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
В 22-oм районе Вены, на улице Эрцгерцог-Карл-штрассе, расположена эта ухоженная 2-комнатная …
$338 019
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Новостройка рядом с U1 OberlaaМОДЕРНЕННАЯ КВАРТИРА С САДОМ У РАЙОНА U1 ОБЕРЛАА Предлагает…
$487 838
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -2
Квартира находится в тихом жилом районе в 13. Район Хитцин, недалеко от Дворцового парка Шён…
$338 400
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
В самом центре исторического и динамичного района Йозефштадт находится по-настоящему уникаль…
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Вене, Австрия

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