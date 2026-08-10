Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Форарльберг
  4. Жилая

Жилье в Форарльберге, Австрия

;
квартиры
6
7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Шрёккен, Австрия
Квартира 5 комнат
Шрёккен, Австрия
Число комнат 5
Этаж 5/9
Шрёкен / Воральберг, Комната ЛехКвартира с настоящей второй резиденцией в австрийских Альпах…
$3,80 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Количество этажей 7
Космический лехКвартира А0-14 Ориентация: северо-восток Квартира для инвесторов в австрийс…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Космический лехКвартира для инвесторов A1/15 Квартира для инвесторов в австрийских Альпах в…
$1,15 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 7
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$774,275
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Bezirk Bludenz, Австрия
Таунхаус 2 комнаты
Bezirk Bludenz, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Что значит «туристическая  аренда »? В отличие от квартир для инвесторов, недвижимость с …
$325,621
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Bezirk Bludenz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bezirk Bludenz, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Туристическая недвижимость в Альпах. Высокая доходность 5,2% Что значит «туристическая ар…
$575,404
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$606,675
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Форарльберге, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти