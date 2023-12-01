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Жильё в Форарльберг, Австрия

3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Хёхст, Австрия
Вилла 4 комнаты
Хёхст, Австрия
Комнаты 4
Площадь 117 м²
На продажу выставлен жилой дом с офисом, расположенный в районе Штайр-Ланд в Верхней Австрии…
€385,000
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Квартира 3 спальни в Bezirk Bludenz, Австрия
Квартира 3 спальни
Bezirk Bludenz, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Туристическая недвижимость в Альпах. Высокая доходность 5,2% Что значит «туристическая ар…
€575,500
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Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с Avstriya в Bezirk Bludenz, Австрия
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с Avstriya
Bezirk Bludenz, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Что значит «туристическая  аренда »? В отличие от квартир для инвесторов, недвижимость с …
€329,000
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Параметры недвижимости в Форарльберг, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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