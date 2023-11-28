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Жильё в Каринтия, Австрия

дома
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5 объектов найдено
Дом в Techelsberg am Woerther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
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Дом в Techelsberg am Woerther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
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Пентхаус 3 комнаты в Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
€1,14 млн
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Замок с садом, с видом на озеро, с инфраструктурой в Клагенфурт, Австрия
Замок с садом, с видом на озеро, с инфраструктурой
Клагенфурт, Австрия
Площадь 1 400 м²
Исторический замок расположен в северной части Каринтии, Австрия. Замок, возрастом около 100…
€2,90 млн
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Дом с садом, с отоплением, с Kommunikacii provedeny в Eisenkappel-Vellach, Австрия
Дом с садом, с отоплением, с Kommunikacii provedeny
Eisenkappel-Vellach, Австрия
Площадь 283 м²
Уютная вилла площадью 283 кв.м. расположена в Оберальме, Зальцбург. Из этой солнечной резиде…
€2,17 млн
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Параметры недвижимости в Каринтия, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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