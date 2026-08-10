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Жилье в Каринтии, Австрия

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6 объектов найдено
Дом 5 спален в Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
UP UP
Дом 5 спален
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивный загородный дом с действующим туристическим бизнесом рядом с озером Клопайнер-Зе…
$681,812
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,15 млн
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Шале 15 комнат в Notsch, Австрия
Шале 15 комнат
Notsch, Австрия
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 14 800 м²
Количество этажей 4
Шале Ле Дорф — эксклюзивный альпийский шале в сердце Каринтии (Австрия)В отличном месте на г…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Velden am Worther See, Австрия
Квартира 3 комнаты
Velden am Worther See, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в 9220 Вельден на озере Вёртер предлагает идеальное расположение для семей и commut…
$692,349
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Квартира 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Квартира 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
На продажу выставлена эксклюзивная 3-комнатная квартира площадью 87,61 м², расположенная в М…
$1,04 млн
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Дом в Techelsberg am Worther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Worther See, Австрия
$926,349
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Параметры недвижимости в Каринтии, Австрия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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