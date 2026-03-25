Квартира в новостройке Премиальные апартаменты с видом на море в Саранде

Ares 4 – Премиальные апартаменты с видом на море в Саранде

Ares 4 — новый жилой комплекс престижной серии Ares, расположенный в живописном городе Saranda на побережье Ионического моря. Проект включает 37 современных апартаментов, расположенных на четырех этажах, и сочетает высокое качество строительства, современный дизайн и уникальное местоположение.

Благодаря выгодному расположению здания владельцы смогут наслаждаться великолепными панорамными видами на Ионическое море, остров Корфу и залив Саранды. Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей.

Для жителей предусмотрено 50 парковочных мест, включая места с зарядными станциями для электромобилей. В проекте также предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями.

Каждая квартира будет передаваться с полной внутренней отделкой, включая напольную плитку, полностью облицованные ванные комнаты, сантехническое оборудование, внутренние и наружные двери, а также окрашенные стены. На этапе строительства покупатели смогут самостоятельно выбрать цвет стен, плитку и сантехнику, создав интерьер по своему вкусу.

Ares 4 представляет собой превосходную инвестиционную возможность на одном из самых перспективных рынков недвижимости Албанской Ривьеры.

График платежей: 35% после подписания нотариального договора, 30% после завершения строительного каркаса, 30% при передаче готовой квартиры и ключей, а оставшиеся 5% после полного завершения проекта и получения сертификата.