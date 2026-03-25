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Квартира в новостройке Премиальные апартаменты с видом на море в Саранде

Gjashte, Албания
от
$248,758
от
$277,683/м²
;
23
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ID: 38077
ID новостройки на Realting
In CRM: 591046
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Саранда
  • Деревня
    Gjashte

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Ares 4 – Премиальные апартаменты с видом на море в Саранде

Ares 4 — новый жилой комплекс престижной серии Ares, расположенный в живописном городе Saranda на побережье Ионического моря. Проект включает 37 современных апартаментов, расположенных на четырех этажах, и сочетает высокое качество строительства, современный дизайн и уникальное местоположение.

Благодаря выгодному расположению здания владельцы смогут наслаждаться великолепными панорамными видами на Ионическое море, остров Корфу и залив Саранды. Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей.

Для жителей предусмотрено 50 парковочных мест, включая места с зарядными станциями для электромобилей. В проекте также предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями.

Каждая квартира будет передаваться с полной внутренней отделкой, включая напольную плитку, полностью облицованные ванные комнаты, сантехническое оборудование, внутренние и наружные двери, а также окрашенные стены. На этапе строительства покупатели смогут самостоятельно выбрать цвет стен, плитку и сантехнику, создав интерьер по своему вкусу.

Ares 4 представляет собой превосходную инвестиционную возможность на одном из самых перспективных рынков недвижимости Албанской Ривьеры.

График платежей: 35% после подписания нотариального договора, 30% после завершения строительного каркаса, 30% при передаче готовой квартиры и ключей, а оставшиеся 5% после полного завершения проекта и получения сертификата.

Местонахождение на карте

Gjashte, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Квартира в новостройке Премиальные апартаменты с видом на море в Саранде
Gjashte, Албания
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$248,758
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