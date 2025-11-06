Kompleks mieszkalny Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

AZURA WORLD in Türkler: otwórz drzwi do nowego życia.

Wprowadzenie AZURA WORLD - wielkiego miasta-z-miasta projektu na wybrzeżu Antalya. Jest to więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy, ale holistyczne środowisko życia, rekreacji i inwestycji, gdzie każdy szczegół został starannie rozważony.

Kluczowe korzyści

Położenie: Türkler (30 km od Alanya) - spokojna, malownicza okolica z 4-gwiazdkowymi i 5-gwiazdkowymi hotelami

Status: Obszar otwarty dla dokumentów pobytowych

Cena: od 325 000 EUR

Powierzchnia: 178 m ²

Wyposażenie: 3 + 1 XL apartamenty (kuchnia - salon, 3 sypialnie + pokój pokojowy, 4 łazienki)

Widok: morze

Dodatkowe: Parking kryty

Inwestycje: Krótkoterminowa licencja na wynajem

"Miasto w mieście": Infrastruktura snu

Kompleks terenów zielonych o powierzchni 76 000 m ² oferuje:

Obszary wodne:

Basen główny

Basen relaksacyjny (16 +)

Basen damski

Basen dachowy

2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych)

Dla rodzin:

Przedszkole

Strefy gry

Mini- train

Luna Park

Sport i działalność:

Korty tenisowe

Siatkówka i boiska do koszykówki

Obszar Jogi

Ścieżki spaceru i joggingu

Rozrywka:

Kino Open- air

Łyżwiarstwo

Bar karaoke

Disco

Zakupy: Aleja zakupów

Gastronomia: restauracje à la carte

Lokalizacja i dostępność

300 m do prywatnej plaży (z usług transfer)

Granice dzielnic Avsallar i Payallar

Wygodne połączenia transportowe do wszystkich obszarów Alanya

Szczegóły projektu

7 bloków mieszkalnych

Największe apartamenty w regionie

Otoczone gajami pomarańczowymi

Koncepcja: "miasto w mieście" z pełną infrastrukturą

Dlaczego warto wybrać świat AZURA?

Apel inwestycyjny: krótkoterminowa licencja na wynajem gwarantuje dochód

Życie nad morzem: połączenie komfortu ośrodka i infrastruktury miejskiej

Dokument pobytowy: możliwość uzyskania statusu na obszarze otwartym

Skala: unikalny projekt w regionie

