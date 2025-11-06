Kompleks mieszkalny Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

Alanya, Turcja
$358,878
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 36587
Data aktualizacji: 13.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
AZURA WORLD in Türkler: otwórz drzwi do nowego życia.

Wprowadzenie AZURA WORLD - wielkiego miasta-z-miasta projektu na wybrzeżu Antalya. Jest to więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy, ale holistyczne środowisko życia, rekreacji i inwestycji, gdzie każdy szczegół został starannie rozważony.

Kluczowe korzyści

  • Położenie: Türkler (30 km od Alanya) - spokojna, malownicza okolica z 4-gwiazdkowymi i 5-gwiazdkowymi hotelami
  • Status: Obszar otwarty dla dokumentów pobytowych
  • Cena: od 325 000 EUR
  • Powierzchnia: 178 m ²
  • Wyposażenie: 3 + 1 XL apartamenty (kuchnia - salon, 3 sypialnie + pokój pokojowy, 4 łazienki)
  • Widok: morze
  • Dodatkowe: Parking kryty
  • Inwestycje: Krótkoterminowa licencja na wynajem

"Miasto w mieście": Infrastruktura snu
Kompleks terenów zielonych o powierzchni 76 000 m ² oferuje:

Obszary wodne:

  • Basen główny
  • Basen relaksacyjny (16 +)
  • Basen damski
  • Basen dachowy
  • 2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych)

Dla rodzin:

  • Przedszkole
  • Strefy gry
  • Mini- train
  • Luna Park

Sport i działalność:

  • Korty tenisowe
  • Siatkówka i boiska do koszykówki
  • Obszar Jogi
  • Ścieżki spaceru i joggingu

Rozrywka:

  • Kino Open- air
  • Łyżwiarstwo
  • Bar karaoke
  • Disco

Zakupy: Aleja zakupów
Gastronomia: restauracje à la carte

Lokalizacja i dostępność

  • 300 m do prywatnej plaży (z usług transfer)
  • Granice dzielnic Avsallar i Payallar
  • Wygodne połączenia transportowe do wszystkich obszarów Alanya

Szczegóły projektu

  • 7 bloków mieszkalnych
  • Największe apartamenty w regionie
  • Otoczone gajami pomarańczowymi
  • Koncepcja: "miasto w mieście" z pełną infrastrukturą

Dlaczego warto wybrać świat AZURA?

  • Apel inwestycyjny: krótkoterminowa licencja na wynajem gwarantuje dochód
  • Życie nad morzem: połączenie komfortu ośrodka i infrastruktury miejskiej
  • Dokument pobytowy: możliwość uzyskania statusu na obszarze otwartym
  • Skala: unikalny projekt w regionie

Nie przegap szansy, aby stać się częścią świata AZURA - świat, w którym każdy szczegół jest zaprojektowany dla Twojej wygody!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować wymarzony apartament.

Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$229,807
Oferujemy unikalne komfortowe apartamenty.W rezydencji znajduje się ulica handlowa, restauracje i kawiarnie, terenów zielonych krajobrazu, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking, siłownia, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska…
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment close to the beach
Mahmutlar, Turcja
od
$151,618
- Piękny apartament z jedną sypialnią, zaledwie 200 metrów od piaszczystej plaży Mahmutlar, w odległości spaceru od wszystkich udogodnień, pełnych udogodnień, takich jak basen, sauna fińska i fitness... ze wszystkimi tymi funkcjami ta nieruchomość jest idealna dla tych, którzy szukają aparta…
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Turcja
od
$176,609
Rok realizacji 2023
Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
