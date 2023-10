Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey

Avanos, Turcja

od €184,063

Poddaj się: 2018

Stay Property oferuje nieruchomości w regionie Girne ( Kyrenia ) na Cyprze Północnym. Na sprzedaż mieszkania do planowania liniowego 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 60 do 90 m2.Kyrenia lub Girne — najpopularniejszy kurort na Cyprze Północnym z dobrą lokalizacją w jednej z najbardziej malowniczych części wyspy: z jednej strony piaszczyste wybrzeże lazurowego morza, z drugiej – góry. Wystarczająca liczba osób i bogaci emeryci wolą mieszkać lub odpoczywać w Kyrenii. Sprzyjający klimat, komfort i wysoka obsługa przypominają słynne europejskie kurorty, takie jak Canna czy Nicea. Dzielnica Kyrenia jest otoczona pasmami górskimi z jednej strony i morzem z drugiej. Doskonałe widoki otwarte zewsząd. W pobliżu dzielnicy znajduje się wiele plaż i pięknych miejsc do relaksu nad morzem, restauracji, kawiarni i całej infrastruktury niezbędnej do życia. Głównym zainteresowaniem gości regionu jest jego centrum z uroczym Starym Molo, klimatycznym Starym Miastem, wielowiekową fortecą i główną ulicą turystyczną Ziya Rizky ( Ziya Rızkı ), wzdłuż których znajdują się liczne sklepy i sklepy z pamiątkami. Atrakcyjność regionu jest również dodawana przez lokalizację najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych open source: American University Girne American University, University of Kyrenia ( The University of Kyrenia ), Kyrenia English School „The English School Of Kyrenia” oraz inne prywatne i publiczne ogrody, szkoły i uniwersytety. Nieruchomość w Girnie jest reprezentowana przez wiele różnych obiektów, w które inwestorzy lokalni i zagraniczni coraz częściej inwestują w ostatnich latach. Główna cecha wszystkich obiektów — niski wzrost. Wyspa szanuje zasoby naturalne podczas rozwoju: miasto nie może budować wysokich budynków, zajmować terytoriów w bezpośrednim sąsiedztwie morza, aby zapewnić piękne widoki ze wszystkich domów.