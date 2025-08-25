  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.

Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.

Alanya, Turcja
od
$130,155
BTC
1.5481704
ETH
81.1462314
USDT
128 682.4493670
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
Zostawić wniosek
ID: 32627
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena zakupu 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² w kompleksie ART City Residence.

ART City Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150 metrów od prywatnej, wyposażonej piaszczystej plaży.

Wszystkie udogodnienia w centrum miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy i centra handlowe, supermarkety, kawiarnie, restauracje, apteki, przystanki autobusowe, parki, promenada, plaże, zabytki, szpitale, szkoły itp.

Udogodnienia:

  • Basen
  • Siłownia
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Taras z panoramicznym widokiem
  • Jacuzzi na dachu
  • Całodobowa ochrona
  • Monitoring
  • Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$1,41M
Zespół mieszkaniowy
Mahmutlar, Turcja
od
$135,464
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Kargicak, Turcja
od
$255,820
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$3,79M
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$128,047
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Alanya, Turcja
od
$130,155
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Turcja
od
$79,237
Projekt składa się z 7 bloków. Projekt obejmuje mieszkania z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny z różnymi obszarami rekreacyjnymi: kawiarnie, restauracje, sklepy, gazebos, boisko do koszykówki, itp.Płatność za instalację w początkowej racie 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Na lotni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$141,684
Opcje wykończenia Gotowe
Jednopokojowe apartamenty (1 + 1), 60 m2 w Konak Twin Towers 3 kompleks Kleopatra są na sprzedaż.Ten projekt jest idealny dla tych, którzy chcą mieszkać w pobliżu morza, a jednocześnie mieć całą infrastrukturę miasta w odległości spaceru, jak również dla inwestorów do wynajęcia mieszkania.Pl…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$516,321
Projekt składa się z dwóch budynków zbudowanych na powierzchni 4000 m2, z czego 80% jest pokrytych zieloną przestrzenią i obejmuje 120 mieszkań o różnych układach, począwszy od mieszkania z jedną sypialnią z jednym salonem do mieszkania z dwoma sypialniami z dwoma salonami i czterema sypialn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje