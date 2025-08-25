Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Yekta Blue 4 Residence.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie Yekta Blue 4 Residence.
Prezentujemy nasz nowy projekt, Yekta Blue IV Residence, będący częścią legendarnej już linii BLUE Residence.
Ten komfortowy kompleks mieszkalny charakteryzuje się nowoczesną architekturą, stylowym wystrojem wnętrz i przemyślanym układem mieszkań.
Kompleks położony jest 500 metrów od brzegu morza i 25 minut od międzynarodowego lotniska Gazipaşa. Znajduje się w jednym z najpopularniejszych kurortów Turcji, Alanyi, w dystrykcie Mahmutlar, na granicy z Kargicak.
Kompleks otoczony jest licznymi sklepami, kawiarniami, dużym supermarketem Migros, piątkowym targiem i apteką.
Udogodnienia:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.