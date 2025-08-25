  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Yekta Blue 4 Residence.

Mahmutlar, Turcja
od
$115,612
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 32647
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1121
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie Yekta Blue 4 Residence.

Prezentujemy nasz nowy projekt, Yekta Blue IV Residence, będący częścią legendarnej już linii BLUE Residence.

Ten komfortowy kompleks mieszkalny charakteryzuje się nowoczesną architekturą, stylowym wystrojem wnętrz i przemyślanym układem mieszkań.

Kompleks położony jest 500 metrów od brzegu morza i 25 minut od międzynarodowego lotniska Gazipaşa. Znajduje się w jednym z najpopularniejszych kurortów Turcji, Alanyi, w dystrykcie Mahmutlar, na granicy z Kargicak.

Kompleks otoczony jest licznymi sklepami, kawiarniami, dużym supermarketem Migros, piątkowym targiem i apteką.

Udogodnienia:

  • Ogród krajobrazowy
  • Basen ze zjeżdżalniami
  • Brodzik dla dzieci
  • Kącik zabaw i pokój zabaw dla dzieci
  • Sauna
  • Łaźnia parowa
  • Siłownia
  • Telewizja satelitarna
  • Winda
  • Agregat prądotwórczy
  • Oświetlenie zewnętrzne
  • Dozorca
  • Ochrona 24h
  • System monitoringu CCTV
  • Parking zewnętrzny

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

