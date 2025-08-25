Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Yekta Blue 4 Residence.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie Yekta Blue 4 Residence.

Prezentujemy nasz nowy projekt, Yekta Blue IV Residence, będący częścią legendarnej już linii BLUE Residence.

Ten komfortowy kompleks mieszkalny charakteryzuje się nowoczesną architekturą, stylowym wystrojem wnętrz i przemyślanym układem mieszkań.

Kompleks położony jest 500 metrów od brzegu morza i 25 minut od międzynarodowego lotniska Gazipaşa. Znajduje się w jednym z najpopularniejszych kurortów Turcji, Alanyi, w dystrykcie Mahmutlar, na granicy z Kargicak.

Kompleks otoczony jest licznymi sklepami, kawiarniami, dużym supermarketem Migros, piątkowym targiem i apteką.

Udogodnienia:

Ogród krajobrazowy

Basen ze zjeżdżalniami

Brodzik dla dzieci

Kącik zabaw i pokój zabaw dla dzieci

Sauna

Łaźnia parowa

Siłownia

Telewizja satelitarna

Winda

Agregat prądotwórczy

Oświetlenie zewnętrzne

Dozorca

Ochrona 24h

System monitoringu CCTV

Parking zewnętrzny

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.