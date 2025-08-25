Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD.

Umeblowane mieszkanie z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 100 m² na 2. piętrze w kompleksie Riviera Garden Oba.

Rozkład:

Kuchnia-salon

Przestronne wejście

2 sypialnie

2 łazienki

Przeszklona loggia

Elewacja południowa, północna i zachodnia.

Riviera Garden to piękny kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami, położony w rozwiniętej nadmorskiej dzielnicy Oba, 900 m od morza i plaży, 4 km od centrum miasta.

W odległości spaceru od kompleksu znajdują się supermarkety, sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ, szpital i przystanki komunikacji miejskiej.

Infrastruktura:

Basen

Brodzik dla dzieci

Aquapark

Baseny kryte

Siłownia

Sauna

Plac zabaw dla dzieci

Kamelia

Grill

Ogród

Konsjerż

Teren strzeżony

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.