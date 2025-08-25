  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.

Oba, Turcja
od
$152,157
ID: 27531
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD.
Umeblowane mieszkanie z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 100 m² na 2. piętrze w kompleksie Riviera Garden Oba.

Rozkład:

  • Kuchnia-salon
  • Przestronne wejście
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki
  • Przeszklona loggia
  • Elewacja południowa, północna i zachodnia.

Riviera Garden to piękny kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami, położony w rozwiniętej nadmorskiej dzielnicy Oba, 900 m od morza i plaży, 4 km od centrum miasta.

W odległości spaceru od kompleksu znajdują się supermarkety, sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ, szpital i przystanki komunikacji miejskiej.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Brodzik dla dzieci
  • Aquapark
  • Baseny kryte
  • Siłownia
  • Sauna
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kamelia
  • Grill
  • Ogród
  • Konsjerż
  • Teren strzeżony

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

