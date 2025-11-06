Kompleks mieszkalny Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.

Na sprzedaż trzypokojowy penthouse (3+1) o powierzchni 150 m² w kompleksie Yekta Trade Centre.
Twoja letnia rezydencja znajduje się zaledwie 400 metrów od Morza Śródziemnego, a jednocześnie w zasięgu ręki jest cała infrastruktura miasta: kawiarnie, supermarkety, banki, piekarnia, place zabaw i punkty usługowe znajdują się na niższych piętrach kompleksu.
Apartamenty o przemyślanym układzie, wysokich sufitach i panoramicznych oknach stworzą poczucie przestrzeni i wolności!
Data ukończenia: 2022.
Kompleksowe udogodnienia:
Strefa spa:
Strefa rekreacyjna:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.