Kompleks mieszkalny Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.

Na sprzedaż trzypokojowy penthouse (3+1) o powierzchni 150 m² w kompleksie Yekta Trade Centre.

Widok na morze

Umeblowany i wyposażony

Indywidualne ogrzewanie

Twoja letnia rezydencja znajduje się zaledwie 400 metrów od Morza Śródziemnego, a jednocześnie w zasięgu ręki jest cała infrastruktura miasta: kawiarnie, supermarkety, banki, piekarnia, place zabaw i punkty usługowe znajdują się na niższych piętrach kompleksu.

Apartamenty o przemyślanym układzie, wysokich sufitach i panoramicznych oknach stworzą poczucie przestrzeni i wolności!

Data ukończenia: 2022.

Kompleksowe udogodnienia:

Zagospodarowany teren zielony

Duży basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i leżakami

Brodzik dla dzieci

Miejsce do grillowania

Strefa rekreacyjna z zadaszeniem

Toalety i prysznice

Windy i schody ruchome dla łatwego dostępu

Parking kryty

Parking zewnętrzny

Strefa spa:

Łaźnia turecka (Hamam)

Rzymska łaźnia parowa

Sauna fińska

Gabinety masażu

Podgrzewany basen kryty

Gróź solna

Prysznic tropikalny

Pokój relaksacyjny

Strefa rekreacyjna:

Tenis stołowy

Bilard

Plac zabaw dla dzieci

Biuro

Sala gier komputerowych

