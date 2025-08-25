  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.

Kestel, Turcja
od
$182,986
BTC
2.1765768
ETH
114.0836963
USDT
180 914.9879628
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 32816
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kestel

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 105 m² w kompleksie Emarine Residence.

Rozkład:

  • Kuchnia-salon
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki
  • Balkon
  • Widok na morze i teren kompleksu

Emarine Residence to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony nad brzegiem morza w dzielnicy Kestel.

Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 m² i składa się z dwóch pięciopiętrowych bloków z apartamentami o zróżnicowanym układzie, łącznie 45 mieszkań.

Kestel to jedna z najpiękniejszych i najbardziej ekskluzywnych dzielnic Alanyi, z pięknymi plażami i wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami (w tym rosyjską szkołą i przedszkolem). Do centrum miasta można dojechać autobusem w 10 minut.

Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru od kompleksu. Nowoczesne autobusy miejskie kursują co 10 minut do Oba, Tosmur i Alanyi. Centrum Alanyi oddalone jest o około 6 km.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren
  • Zagospodarowany ogród
  • Basen zewnętrzny, park wodny
  • Lobby, recepcja, konsjerż
  • Nowoczesne windy
  • Centrum sportowe
  • Basen kryty
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Łaźnia parowa
  • Jacuzzi
  • Gabinet masażu
  • Mini klub
  • Biblioteka
  • Kawiarnia
  • Internet bezprzewodowy
  • Place zabaw na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach
  • Miejsce do grillowania
  • Generator prądu
  • System oczyszczania wody
  • Ogrodnik
  • Parking
  • Całodobowy system ochrony i monitoringu

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kestel, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
