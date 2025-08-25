Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 105 m² w kompleksie Emarine Residence.

Rozkład:

Kuchnia-salon

2 sypialnie

2 łazienki

Balkon

Widok na morze i teren kompleksu

Emarine Residence to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony nad brzegiem morza w dzielnicy Kestel.

Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 m² i składa się z dwóch pięciopiętrowych bloków z apartamentami o zróżnicowanym układzie, łącznie 45 mieszkań.

Kestel to jedna z najpiękniejszych i najbardziej ekskluzywnych dzielnic Alanyi, z pięknymi plażami i wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami (w tym rosyjską szkołą i przedszkolem). Do centrum miasta można dojechać autobusem w 10 minut.

Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru od kompleksu. Nowoczesne autobusy miejskie kursują co 10 minut do Oba, Tosmur i Alanyi. Centrum Alanyi oddalone jest o około 6 km.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Zagospodarowany ogród

Basen zewnętrzny, park wodny

Lobby, recepcja, konsjerż

Nowoczesne windy

Centrum sportowe

Basen kryty

Łaźnia turecka

Sauna

Łaźnia parowa

Jacuzzi

Gabinet masażu

Mini klub

Biblioteka

Kawiarnia

Internet bezprzewodowy

Place zabaw na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach

Miejsce do grillowania

Generator prądu

System oczyszczania wody

Ogrodnik

Parking

Całodobowy system ochrony i monitoringu

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.