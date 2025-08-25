Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 105 m² w kompleksie Emarine Residence.
Rozkład:
Emarine Residence to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony nad brzegiem morza w dzielnicy Kestel.
Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 m² i składa się z dwóch pięciopiętrowych bloków z apartamentami o zróżnicowanym układzie, łącznie 45 mieszkań.
Kestel to jedna z najpiękniejszych i najbardziej ekskluzywnych dzielnic Alanyi, z pięknymi plażami i wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami (w tym rosyjską szkołą i przedszkolem). Do centrum miasta można dojechać autobusem w 10 minut.
Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ i przystanek komunikacji miejskiej znajdują się w odległości spaceru od kompleksu. Nowoczesne autobusy miejskie kursują co 10 minut do Oba, Tosmur i Alanyi. Centrum Alanyi oddalone jest o około 6 km.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.