  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Kompleks mieszkalny Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Mahmutlar, Turcja
od
$202,384
BTC
2.4073133
ETH
126.1775847
USDT
200 093.5888753
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
Zostawić wniosek
ID: 36588
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Yekta Blue 4 Complex - Alanya Nether124; Mahmutlar

Prezentujemy to mieszkanie od właściciela nowego projektu Yetta Blue IV Residence, będącego częścią legendarnej linii projektów BLUE Residence.

Luksusowy apartament dwupokojowy (2 + 1) o powierzchni 98 m ² na 3 piętrze.

Układ apartamentu:

Apartament posiada wysokiej jakości meble i urządzenia (zrobiliśmy to sami, z miłością)

  • Sala wejściowa
  • Kuchnia / Salon
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki (jeden z łazienką)
  • Balkon szkliwiony
  • Ogrzewanie (kocioł dwuobwodowy)
  • Widok na góry i basen

Kompleks mieszkalny z nowoczesną architekturą, stylową konstrukcją wnętrz i przemyślanymi układami apartamentów.

Kompleks znajduje się 500 metrów od brzegu morza i 25 minut od międzynarodowego lotniska Gazipasa. Znajduje się w dzielnicy Mahmutlar Alanya, jednej z najbardziej popularnych tureckich miejscowości wypoczynkowych, na granicy z Kargicakiem.

Kompleks jest otoczony licznymi sklepami, kawiarniami, dużym supermarketem Migros, piątkowym rynkiem, apteką i przystankiem transportu publicznego.

Infrastruktura:

  • Ogród krajobrazowy
  • Basen ze zjeżdżalniami
  • Basen dla dzieci
  • Miejsce zabaw dla dzieci i pokój
  • Sauna
  • Pomieszczenie parowe
  • Sala fitness
  • Telewizja satelitarna
  • Winda
  • Generator awaryjny
  • Oświetlenie zewnętrzne
  • Opiekun
  • 24- godzinna ochrona
  • System CCTV
  • Parking zewnętrzny

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Rezydencja Project in İstanbul
Kadikoy, Turcja
od
$168,653
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
, Turcja
od
$1,21M
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Turcja
od
$322,773
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Kargicak, Turcja
od
$198,598
Dzielnica mieszkaniowa New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$134,534
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Mahmutlar, Turcja
od
$202,384
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Turcja
od
$192,003
Nowy kompleks mieszkalny, z 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty z tarasem lub ogrodem i sufitami 3.15 metrów. Właściciele lub najemcy mogą skorzystać z wszystkich zalet usługi utrzymania domu. Kompleks mieszkalny oferuje wygodną infrastrukturę:parking podziemny2 sale konferencyjnebiurasala fitne…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Didim, Turcja
od
$192,033
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dom wakacyjny dla rodziny na sprzedaż w Didim. Ten dwupokojowy apartament typu duplex znajduje się w jednym z najpopularniejszych kompleksów Altinkum, w całości ogrodzony i ogrodzony dla prywatności i bezpieczeństwa, z doskonałymi udogodnieniami na miejscu, w tym dużym wspólnym basenem, płyt…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$165,348
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 49 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 30 jednostekApartamenty z 2 sypialniami - 12 jednostkamiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 7 jednostkamiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istniej…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje