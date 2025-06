Kompleks mieszkalny Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.

Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Palace Residence na nabrzeżu morza:

Kompleks znajduje się na łącznej powierzchni 4,700 m2 i składa się z czterech bloków piętrowych.

Nowy kompleks mieszkalny premium 50 metrów od Morza Śródziemnego, na poziomie 5 * hotel, w ekologicznie czystym obszarze dzielnicy Gibraltar Kargiczak.

Doskonała lokalizacja:

50 m od morza i plaży

Do centrum Mahmutlar 2 km

Do centrum Alanya 16 km

Do lotniska Gazipasa 20 min. jazdy

Infrastruktura:

Basen odkryty

Siłownia

Sauna i Hamam

Pokoje masażu

Plac zabaw dla dzieci

Gazebos relaksacyjny

Obszar grillowania

Generator

Zimowy basen

Parking

Nadzór wideo 24 / 7

Duży wybór apartamentów 1 + 1, 2 + 1 na rynku wtórnym w całej Alanyi.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.