Marmara Region, Turcja

od €150,000

Poddaj się: 2023

HP 4 Elite House to nowy adres dla tych, którzy chcą wygodnego, ekskluzywnego i luksusowego życia z rodziną w centrum miasta. 80% naszego projektu, który został zaprojektowany z myślą o twoich przestrzeniach mieszkalnych w najdrobniejszych szczegółach, składa się z przestronnych terenów zielonych. Otwierając drzwi do bardziej prestiżowego i wygodnego życia w dekoracji wnętrz i nadwozia, w której stosuje się pierwszorzędne kunszt i najnowsze materiały technologiczne, oferuje również przywilej bycia lokalizacją w odległości 1 minuty od uniwersytetu, placu, gminy, instytucji publicznych i 7 minut od stacji metra. Oferuje nie tylko dom, ale także styl życia w centrum miasta z całodobową ochroną, zewnętrzną okładziną kompozytową, starannie zaprojektowane przestrzenie mieszkalne, place zabaw krajobrazowych, boisko do koszykówki, kort tenisowy, kamelie, baseny wewnętrzne i zewnętrzne, łaźnia turecka i sauna na miejscu. Od pierwszego kroku poczujesz, że jesteś w elitarnej atmosferze. Ten proet nadaje się do obywatelstwa!