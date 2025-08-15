Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 80 m² w kompleksie Novita Deluxe.
Novita Deluxe Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w Mahmutlarze, 200 metrów od morza, 10 km od centrum Alanyi i 30 km od międzynarodowego lotniska Gazipaşa.
Wszystkie niezbędne udogodnienia – supermarkety, kawiarnie i restauracje, apteki, obiekty sportowe i place zabaw, oddziały banków, targ itp. – znajdują się w zasięgu spaceru.
Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych bloków o nowoczesnej architekturze i obejmuje 144 apartamenty.
Termin ukończenia: 2023
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.