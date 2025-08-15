Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 80 m² w kompleksie Novita Deluxe.

Novita Deluxe Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w Mahmutlarze, 200 metrów od morza, 10 km od centrum Alanyi i 30 km od międzynarodowego lotniska Gazipaşa.

Wszystkie niezbędne udogodnienia – supermarkety, kawiarnie i restauracje, apteki, obiekty sportowe i place zabaw, oddziały banków, targ itp. – znajdują się w zasięgu spaceru.

Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych bloków o nowoczesnej architekturze i obejmuje 144 apartamenty.

Termin ukończenia: 2023

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren zielony

Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami

Brodzik dla dzieci

Strefa do opalania i relaksu

Bar przy basenie

Usługi konsjerża

Windy panoramiczne

Restauracja

Basen kryty

Siłownia

Sauna, łaźnia parowa

Sala konferencyjna

Telewizja satelitarna

Internet Wi-Fi

Sala gier (tenis stołowy, bilard)

Miejsce do grillowania, altany

Plac zabaw dla dzieci

Kort tenisowy

Dozorca-ogrodnik

Parking podziemny

Parking zewnętrzny

Agregat prądotwórczy

Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.