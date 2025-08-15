  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.

Mahmutlar, Turcja
od
$134,003
BTC
1.5939404
ETH
83.5452330
USDT
132 486.8084770
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
Zostawić wniosek
ID: 27430
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 80 m² w kompleksie Novita Deluxe.

Novita Deluxe Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w Mahmutlarze, 200 metrów od morza, 10 km od centrum Alanyi i 30 km od międzynarodowego lotniska Gazipaşa.

Wszystkie niezbędne udogodnienia – supermarkety, kawiarnie i restauracje, apteki, obiekty sportowe i place zabaw, oddziały banków, targ itp. – znajdują się w zasięgu spaceru.

Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych bloków o nowoczesnej architekturze i obejmuje 144 apartamenty.

Termin ukończenia: 2023

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren zielony
  • Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami
  • Brodzik dla dzieci
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Bar przy basenie
  • Usługi konsjerża
  • Windy panoramiczne
  • Restauracja
  • Basen kryty
  • Siłownia
  • Sauna, łaźnia parowa
  • Sala konferencyjna
  • Telewizja satelitarna
  • Internet Wi-Fi
  • Sala gier (tenis stołowy, bilard)
  • Miejsce do grillowania, altany
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kort tenisowy
  • Dozorca-ogrodnik
  • Parking podziemny
  • Parking zewnętrzny
  • Agregat prądotwórczy
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turcja
od
$185,129
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$360,491
Zespół mieszkaniowy Real estate in Alanya: From the developer
Oba, Turcja
od
$320,357
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Bagcilar, Turcja
od
$408,000
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turcja
od
$2,59M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Novita Deluxe.
Mahmutlar, Turcja
od
$134,003
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Turcja
od
$129,178
Opcje wykończenia Gotowe
Nadaje się do uzyskania zezwolenia na pobyt - możemy wskazać 200,000 USD w tapu.Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1), 65 m2 w kompleksie Konak Blue Bay.Blue Bay Residence - kompleks mieszkalny położony w oszałamiającej lokalizacji, w pobliżu centrum Alanya - Dinek / Kleopatra.Komp…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in a prestigious rapidly developing area
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in a prestigious rapidly developing area
Alanya, Turcja
od
$154,821
Dzielnica Avsallar ma rozwiniętą infrastrukturę. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się instytucje edukacyjne: szkoły, uczelnie i przedszkola, na zakupy mieszkańcy kompleksu mieszkalnego będą mogli udać się do licznych sklepów w pobliżu, a także kawiarnie, bary i restauracje w pobliż…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alanya, Turcja
od
$337,950
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, jacuzzi, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i pokój gier, mini pole golfowe, wokół-zegar nadzoru wideo, parking, play and lounge area, biblioteka.Zakończenie - grudzień, 31, 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum Konakli - 3 kmCent…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się