Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey

Alanya, Turcja
$518,241
18
ID: 24539
In CRM: 1006
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Adres
    Arapli Sokak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Przeniesienie
3 + 1, 4 + 1, 5 + 2 Na sprzedaż Wille w Turcji, Alanya Położony.

% 25 Płatności w dół + 24 Instalacja Gór Szybki plan płatności.

Tureckie obywatelstwo w tym!

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
