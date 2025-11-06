Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.

Ekskluzywna willa 4+2 z widokiem na morze: Luksus + tureckie obywatelstwo

Prezentujemy tę ekskluzywną, luksusową willę w prestiżowej dzielnicy Kargicak w Alanyi. Nieruchomość łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, przemyślany układ i imponujący wachlarz udogodnień, zapewniających komfortowe życie nad morzem.

Kluczowe cechy:

Cena: 1 450 000 EUR

Rok budowy: 2024

Liczba pięter: 4

Układ: 4+2 (4 sypialnie, 2 salony, kuchnia w stylu amerykańskim)

System inteligentnego domu + ogrzewanie podłogowe w całym domu

Powierzchnia willi: 540 m2

Powierzchnia działki: 550 m2

SPA: Jacuzzi, sauna, hammam

Lokalizacja: Turcja, Alanya, Kargicak

Zalety lokalizacji

Kargicak to jedna z najbardziej prestiżowych i cichych dzielnic Alanyi, znana z:

czystej wody morskiej i malowniczych plaż;

rozwiniętej infrastruktury (sklepy, restauracje, placówki medyczne);

Bliskość lotniska Gazipaşa (około 20-30 minut jazdy samochodem);

dogodne połączenie z centrum Alanyi (15 km).

Inwestycje i obywatelstwo

Willa nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego w ramach programu inwestycyjnego.

Nieruchomość stanowi dochodową inwestycję w nieruchomości na wybrzeżu Morza Śródziemnego z dużym potencjałem wzrostu wartości.

Dlaczego warto wybrać tę willę?

Luksus: wysokiej jakości materiały, nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, nienaganne wykończenie.

Pełen zakres udogodnień spa: prywatny basen, sauna, hammam i jacuzzi dla relaksu i odnowy biologicznej.

Panoramiczne widoki: zapierające dech w piersiach widoki na morze będą Cię cieszyć każdego dnia.

Prywatność i bezpieczeństwo: strzeżone osiedle, przemyślana koncepcja prywatności.

Gotowe do zamieszkania: nieruchomość jest ukończona i gotowa do zamieszkania.

Smart Home to Twój niezawodny partner w zakupie nieruchomości w Turcji. Wspieramy transakcję na każdym etapie, od wyboru nieruchomości po formalności.

Skontaktuj się z nami już teraz!

Dowiedz się więcej i umów się na oglądanie.

Uzyskaj spersonalizowaną ofertę i konsultację w sprawie obywatelstwa.

Twoje marzenie o życiu nad morzem jest bliżej niż myślisz!