  4. Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.

Kargicak, Turcja
od
$1,74M
BTC
20.6505230
ETH
1 082.3821982
USDT
1 716 451.7694981
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
21
Zostawić wniosek
ID: 33229
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1228
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 29.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ekskluzywna willa 4+2 z widokiem na morze: Luksus + tureckie obywatelstwo

Prezentujemy tę ekskluzywną, luksusową willę w prestiżowej dzielnicy Kargicak w Alanyi. Nieruchomość łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, przemyślany układ i imponujący wachlarz udogodnień, zapewniających komfortowe życie nad morzem.

Kluczowe cechy:

  • Cena: 1 450 000 EUR
  • Rok budowy: 2024
  • Liczba pięter: 4
  • Układ: 4+2 (4 sypialnie, 2 salony, kuchnia w stylu amerykańskim)
  • System inteligentnego domu + ogrzewanie podłogowe w całym domu
  • Powierzchnia willi: 540 m2
  • Powierzchnia działki: 550 m2
  • SPA: Jacuzzi, sauna, hammam
  • Lokalizacja: Turcja, Alanya, Kargicak

Zalety lokalizacji
Kargicak to jedna z najbardziej prestiżowych i cichych dzielnic Alanyi, znana z:

  • czystej wody morskiej i malowniczych plaż;
  • rozwiniętej infrastruktury (sklepy, restauracje, placówki medyczne);
  • Bliskość lotniska Gazipaşa (około 20-30 minut jazdy samochodem);
  • dogodne połączenie z centrum Alanyi (15 km).

Inwestycje i obywatelstwo

  • Willa nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego w ramach programu inwestycyjnego.
  • Nieruchomość stanowi dochodową inwestycję w nieruchomości na wybrzeżu Morza Śródziemnego z dużym potencjałem wzrostu wartości.

Dlaczego warto wybrać tę willę?

  • Luksus: wysokiej jakości materiały, nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, nienaganne wykończenie.
  • Pełen zakres udogodnień spa: prywatny basen, sauna, hammam i jacuzzi dla relaksu i odnowy biologicznej.
  • Panoramiczne widoki: zapierające dech w piersiach widoki na morze będą Cię cieszyć każdego dnia.
  • Prywatność i bezpieczeństwo: strzeżone osiedle, przemyślana koncepcja prywatności.
  • Gotowe do zamieszkania: nieruchomość jest ukończona i gotowa do zamieszkania.

Smart Home to Twój niezawodny partner w zakupie nieruchomości w Turcji. Wspieramy transakcję na każdym etapie, od wyboru nieruchomości po formalności.

Skontaktuj się z nami już teraz!

  • Dowiedz się więcej i umów się na oglądanie.
  • Uzyskaj spersonalizowaną ofertę i konsultację w sprawie obywatelstwa.

Twoje marzenie o życiu nad morzem jest bliżej niż myślisz!

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
