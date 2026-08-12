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Wille nad morzem na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
117
Benidorm
52
Alicante
16
Alacant Alicante
3056
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113 obiektów total found
Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami nad morzem na plażach Orihuela. Duża luksusowa willa z 4 syp…
$1,03M
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa typu superior z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami i pięknym widokiem …
$2,78M
VAT
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 631 m²
Spektakularna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morze …
$2,47M
VAT
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Willa 7 pokojów w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 7 pokojów
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 506 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami oraz Panoramicznym Widokiem na Morze w Alicante…
$4,95M
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Willa 6 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z przestronnymi pokojami, prywatnym basenem, wspaniałym tarasem …
$636,570
VAT
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Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Wille w Ekskluzywnej Enklawie Finestrat na Costa Blanca Wille te położone są w p…
$3,35M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 800 m²
Oddzielona willa w Dehesa de Campoamor. Oddzielona willa z dużym ogrodem, garażem i prywatny…
$1,28M
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Willa 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Fantastyczne Wolnostojące Wille z 3, 4 Sypialniami Zlokalizowne przy Plaży w Alicante Odkryj…
$1,38M
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Willa 8 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 610 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonała willa typu superior o nowoczesnym designie, z dużymi tarasami, zachwycającym widok…
$2,20M
VAT
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 4
Malownicze Wille z Widokiem na Ocean w La Nucia, Alicante Elegancko usytuowane w La Nucia, m…
$698,860
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Willa 8 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Imponująca, nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i panoramiczny…
$1,55M
VAT
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Willa 5 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogromna willa superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem i niesamowitym w…
$3,13M
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Stylowe Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Polop, Alicante Polop to miasteczko w prowincji Alic…
$542,953
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Willa w Urbanizacion Lo Pepin, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Lo Pepin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia całkowita: 431 m2Powierzchnia wybudowana: 150 m2Wielkość…
$1,16M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
3 sypialnie, 5 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 560 m2Powierzchnia użytkowa: 373 m2Wielkość …
$1,98M
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Willa 8 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża luksusowa nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i panoramicznym widokiem w spok…
$683,516
VAT
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 367 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z ogromnym tarasem na dachu, pięknym widokiem na morze i prywatnym basenem p…
$695,249
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Piętro 1
Eleganckie Willi z Malowniczymi Widokami na Morze i Góry w Finestrat Odkryj te wyśmienite wi…
$838,014
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Willa 6 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 329 m²
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami i Basenem Zlokalizowana przy Plaży w La Zenia La Zenia, j…
$1,49M
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Willa 9 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Klucz gotowy i umeblowany luksusowa willa z basenem, tarasami, widokiem na jezioro i dużą za…
$597,588
VAT
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Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Luksusowa Willa z 3 Sypialniami z Panoramicznym Widokiem na Morze w Benitachell Willa znajdu…
$2,19M
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Fantastyczna willa premium z prywatnym basenem, dużym ogrodem i wspaniałymi tarasami w luksu…
$647,157
VAT
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Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Ogromna luksusowa willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem, poziomem terenu i wspaniałymi ta…
$775,412
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i wspaniałym panoramicznym wi…
$942,339
VAT
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Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 563 m²
Piętro 1/1
Nowoczesna willa z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem tenisowym i pięknym wido…
$550,754
VAT
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia całkowita: 303 m2Powierzchnia wybudowana: 122 m2Wielkość…
$860,046
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 244 m²
4- oraz 5-Pokojowe Luksusowe Wille z Prywatnym Basenem oraz Widokiem na Morze w Finestrat Si…
$1,04M
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 637 m²
Liczba kondygnacji 3
Imponująca willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i niesamowitym widokiem na morz…
$1,95M
VAT
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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