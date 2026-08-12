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Wille na sprzedaż w lHorta Nord, Hiszpania

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Godella
4
Pucol
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10 obiektów total found
Willa w Walencja, Hiszpania
Willa
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Elegancka rezydencja o powierzchni 250 m2, położona na wspaniałej działce o powierzchni 820 …
$2,21M
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Willa w Godella, Hiszpania
Willa
Godella, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 021 m²
Położony na jednej z najcichszych ulic prestiżowej dzielnicy Campolivar, ten imponujący dom …
$1,56M
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Willa w Godella, Hiszpania
Willa
Godella, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 212 m²
Nowe wille w roku, WalencjaNowy kompleks mieszkalny 36 willi z 4 i 5 sypialniami, z dużymi o…
$955,891
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Willa w Godella, Hiszpania
Willa
Godella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Spacious private house of 500 m² for sale with a large garden of 4000 m², 20 minutes from th…
$899,851
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Willa w Paterna, Hiszpania
Willa
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Willa niezależna w La Ca & # 241; ada o powierzchni 500 m2 zbudowana dzisiaj i bardzo funkcj…
$724,880
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Willa w Paterna, Hiszpania
Willa
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Care to the smallest detail to achieve excellence in the exclusive construction of this 445 …
$965,184
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Willa w Pucol, Hiszpania
Willa
Pucol, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 285 m²
Przytulna willa w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym w Los Monasterios, w pobliżu przedmie…
$529,912
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Willa w Pucol, Hiszpania
Willa
Pucol, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
luksusowa willa o ekskluzywnym designie, położona w dzielnicy mieszkalnej Monasteries, znane…
$1,70M
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Willa w Bonrepos i Mirambell, Hiszpania
Willa
Bonrepos i Mirambell, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 566 m²
Prezentujemy ten ekskluzywny i imponujący dom na sprzedaż, idealny dla tych, którzy chcą żyć…
$1,36M
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Willa w Pucol, Hiszpania
Willa
Pucol, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 554 m²
The town is placed in urbanización of the monasteries just on having entered and close to th…
$1,05M
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Parametry nieruchomości w lHorta Nord, Hiszpania

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