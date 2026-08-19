Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sant Joan dAlacant
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Sant Joan dAlacant, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Wille San Juan są wynikiem skrupulatnego badania, aby stworzyć luksusowe wille z certyfikate…
$1,14M
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Wysokiej jakości wille położone w najbardziej ekskluzywnej okolicy San Juan zaledwie 800 met…
$1,10M
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Rozwój ma prywatną urbanizację z ograniczonym dostępem, wyposażony w wewnętrzną sieć obiegow…
$795,664
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Wyjątkowa prywatna urbanizacja, gdzie luksus i elegancja łączą się w formie domów marzeń zap…
$748,386
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$560,493
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Privilage area of Alicante, San Juan. Villas to choose close to the beach.  Two floors with …
$681,051
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
$567,036
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 251 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$724,061
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$538,684
Zostaw prośbę
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się