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Wille na sprzedaż w lHorta Sud, Hiszpania

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Silla
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9 obiektów total found
Willa w Silla, Hiszpania
Willa
Silla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesne wille łączące elegancję i funkcjonalnośćTen ekskluzywny kompleks mieszkalny jest …
$668,733
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Luksusowa duża willa na obrzeżach Walencji w obszarze Torrent o powierzchni 900 m2 i przyleg…
$1,18M
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Niezależny dom rodzinny w Urbanizaci & # 243; n Dom wiejski Pavia, potok. Powierzchnia 240 m…
$259,957
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Paiporta, Hiszpania
Willa
Paiporta, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Magn & # 237; miasto fica z uprzywilejowanym basenem enklawowym w strefie periurbana w Walen…
$649,892
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Willa w Silla, Hiszpania
Willa
Silla, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 275 m²
Odkryj ten imponujący dom dwurodzinny w ekskluzywnym kompleksie Hoyo 1 obok Playa de San Jua…
$766,861
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Willa w Silla, Hiszpania
Willa
Silla, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 320 m²
Położony na obrzeżach Altea, ta luksusowa, nowo odnowiona willa oferuje idealne połączenie k…
$1,71M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Silla, Hiszpania
Willa
Silla, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 610 m²
Luksusowa, starannie zaprojektowana willa o powierzchni 610 m kw., usytuowana na dwóch piętr…
$2,61M
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 422 m²
Luksusowy dom rodzinny w pełnej urbanizacji & # 243; n SOMMITS OF CALICANTO. Dostępne w czyn…
$499,917
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Willa w Silla, Hiszpania
Willa
Silla, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Odkryj ten elegancki dom mieszkalny o powierzchni 230 m2 położony w ekskluzywnym kompleksie …
$807,528
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Parametry nieruchomości w lHorta Sud, Hiszpania

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