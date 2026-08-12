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Wille z basenem na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
117
Benidorm
52
Alicante
16
Alacant Alicante
3056
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197 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na jezioro, prywatnym basenem i …
$667,196
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Willa 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem na dachu z…
$487,139
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Wspaniała willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu, piwnicą…
$709,327
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i dużym tarasem na dachu, położona w po…
$647,262
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa typu superior z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami i pięknym widokiem …
$2,78M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piękna niesamowita willa z prywatnym tarasem na dachu i basenem w pobliżu plaży w Torre de l…
$695,249
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Powierzchnia 291 m²
Naturalne piękno środowiska Airen Collection wymagało architektury, która go utrzymywała i w…
$1,08M
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Willa 4 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękna ekskluzywna willa na 3 poziomach z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i kuchni…
$463,887
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 631 m²
Spektakularna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morze …
$2,47M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z przestronnymi pokojami, prywatnym basenem, wspaniałym tarasem …
$636,570
VAT
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Willa 5 pokojów w Orxeta, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orxeta, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Ogromna willa z gotowym kluczem położona w pięknej dolinie z prywatnym basenem, ogrodem i mi…
$734,949
VAT
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Prezentujemy ten New Build w odległości spaceru od Zenia Boulevard. Nowy dom z prywatnym bas…
$519,394
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Willa 8 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z obfitym tarasem na dachu, prywatnym basenem, garażem i przestronnym ogrode…
$1,46M
VAT
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Willa 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Atrakcyjna willa z prywatnym basenem i tarasem na dachu z letnią kuchnią Data dostawy: kw…
$460,399
VAT
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
$637,566
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
$1,16M
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Willa 5 pokojów w San Fulgencio, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Fulgencio, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem, dużym tarasem, piwnicą, położona w ładn…
$902,738
VAT
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Willa 8 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 610 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonała willa typu superior o nowoczesnym designie, z dużymi tarasami, zachwycającym widok…
$2,20M
VAT
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piękna, fantastyczna willa z przestronnym ogrodem i prywatnym basenem, mieszcząca się w eksk…
$545,867
VAT
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Willa 8 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Imponująca, nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i panoramiczny…
$1,55M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 244 m²
Położony w uprzywilejowanej części Costa Blanca, ten nowy projekt mieszkaniowy łączy Cię z n…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogromna willa superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem i niesamowitym w…
$3,13M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa kamienica z prywatnym tarasem na dachu, garażem, basenem komunalnym i boiskiem spo…
$533,543
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Willa Premium w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i piwnicą …
$526,617
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Spektakularna śródziemnomorska wioska pojedynczego zakładu znajdującego się w Dehesa de Camp…
$1,12M
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Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z pięknym wystrojem wnętrz, prywatnym basenem i tarasem słoneczn…
$480,530
VAT
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Willa 8 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża luksusowa nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i panoramicznym widokiem w spok…
$683,516
VAT
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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